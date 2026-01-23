Илон Маск стал самым богатым человеком мира – состояние выросло до $788 млрд

Миллиардер удерживает первое место в рейтинге Forbes благодаря подорожанию электромобилей Tesla.

Чистый капитал Илона Маска достиг нового рекордного уровня – 788,1 миллиарда долларов, сообщает Forbes в рейтинге Real-Time Billionaires List. Рост состояния произошел после подорожания акций компании Tesla примерно на 4,2%, до более 449 долларов за акцию.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Маск сообщил, что сервис роботакси Tesla к концу года будет «очень, очень широко распространен» в США после запуска автопарка в Остине, Техас, в июне 2025 года. Это положительно повлияло на котировки акций компании.

По данным Forbes, благодаря росту акций Tesla состояние Маска увеличилось почти на 13 млрд долларов, что позволило ему остаться самым богатым человеком мира. Второе и третье места занимают соучредители Google Ларри Пейдж (270,4 млрд долл.) и Сергей Брин (249,5 млрд долл.). Далее следуют основатель Amazon Джефф Безос (245,5 млрд долл.), глава Oracle Ларри Эллисон (227 млрд долл.) и основатель Meta Марк Цукерберг (222,1 млрд долл.).

За последний год состояние Маска выросло стремительно: в октябре 2025 года оно превысило отметку в 500 млрд долларов, в декабре достигло 600 млрд долларов, а через несколько дней — 700 млрд долларов. Оценка SpaceX в 800 млрд долларов и отмена решения Верховного суда Делавэра по опционам Tesla добавили к его состоянию более 126 млрд долл. Компания xAI Holdings также увеличила состояние Маска на 62 млрд долларов после привлечения 20 млрд долларов инвестиций.

Аналитики прогнозируют, что Маск может стать первым человеком в мире, чье состояние превысит 1 триллион долларов, благодаря компенсационному пакету Tesla на 1 трлн долларов, если компания достигнет финансовых и производственных целей.

