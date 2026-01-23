Ілон Маск став найбагатшою людиною світу – статки зросли до $788 млрд

Мільярдер утримує перше місце у рейтингу Forbes завдяки подорожчанню електромобілів Tesla.

Чистий капітал Ілона Маска досяг нового рекордного рівня — 788,1 мільярда доларів, повідомляє Forbes у рейтингу Real-Time Billionaires List. Зростання статків відбулося після подорожчання акцій компанії Tesla приблизно на 4,2%, до понад 449 доларів за акцію.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Маск повідомив, що сервіс роботаксі Tesla до кінця року буде «дуже, дуже широко поширений» у США після запуску автопарку у Остіні, Техас, у червні 2025 року. Це позитивно вплинуло на котирування акцій компанії.

За даними Forbes, завдяки росту акцій Tesla статки Маска збільшилися майже на 13 млрд доларів, що дозволило йому залишитися найбагатшою людиною світу. Друге та третє місця посідають співзасновники Google Ларрі Пейдж (270,4 млрд дол.) та Сергій Брін (249,5 млрд дол.). Далі йдуть засновник Amazon Джефф Безос (245,5 млрд дол.), голова Oracle Ларрі Еллісон (227 млрд дол.) та засновник Meta Марк Цукерберг (222,1 млрд дол.).

Протягом останнього року статки Маска зросли стрімко: у жовтні 2025 року він перевищив позначку 500 млрд доларів, у грудні досяг 600 млрд дол., а через кілька днів — 700 млрд дол. Оцінка SpaceX у 800 млрд доларів та скасування рішення Верховного суду Делаверу щодо опціонів Tesla додали до його статків понад 126 млрд дол. Компанія xAI Holdings також збільшила статки Маска на 62 млрд доларів після залучення 20 млрд доларів інвестицій.

Аналітики прогнозують, що Маск може стати першою людиною у світі, чиї статки перевищать 1 трильйон доларів, завдяки компенсаційному пакету Tesla на 1 трлн доларів, якщо компанія досягне фінансових і виробничих цілей.

