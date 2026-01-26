  1. В Украине

Свободные здания будут изучать для возможного переоборудования под жилье для ВПЛ — Минразвития

14:29, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В трех областях проверят десятки построек, которые могут переоборудовать под жилье для переселенцев.
Свободные здания будут изучать для возможного переоборудования под жилье для ВПЛ — Минразвития
Фото: Минразвития
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity начинает проект, направленный на оценку и отбор свободных объектов недвижимости. Его цель — подготовить эти объекты к возможному использованию под жильё. Об этом сообщили в Минразвития.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В рамках проекта предусмотрено:

  • анализ возможностей использования свободных зданий для жилищных нужд;
  • формирование условий для инвестирования в жильё социального назначения;
  • рассмотрение путей поддержки внутренне перемещённых лиц и других социально уязвимых категорий.

«Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить разные подходы — финансовые, управленческие, социальные — перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье», — рассказала заместитель министра Наталия Козловская.

Проект основан на Законе №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения внутренне перемещённых лиц жильём. Речь идёт об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая не используется и потенциально может быть переоборудована под жильё.

В рамках совместного проекта международная организация Habitat for Humanity проведёт по всей стране картографирование и классификацию зданий, которые потенциально можно реконструировать или переоборудовать под жильё. Собранная информация будет внесена в цифровую систему учёта жилья для внутренне перемещённых лиц, запуск которой планируется в октябре 2026 года.

После оценки объектов специалисты подготовят инвестиционные предложения, в которых будут расчёты затрат, варианты ремонта и возможные способы использования зданий.

Участники встречи договорились о следующем плане работы:

февраль–март — отберут объекты для проверки и осмотрят примерно 60–70 зданий в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Также сформируют базу данных с координатами, совместимую с цифровой системой для ВПЛ;

апрель–май — подготовят инвестиционные предложения для 10–15 отобранных объектов. Отдельно разработают практические решения для переоборудования свободных зданий в жилые помещения.

Жилищный кризис в Украине предлагают решать с помощью системного подхода к поиску и переоборудованию существующих зданий, опираясь на данные и практические решения, которые могут быть полезны и в других странах.

Фото: Минразвития

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]