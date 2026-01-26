Свободные здания будут изучать для возможного переоборудования под жилье для ВПЛ — Минразвития

В трех областях проверят десятки построек, которые могут переоборудовать под жилье для переселенцев.

Фото: Минразвития

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity начинает проект, направленный на оценку и отбор свободных объектов недвижимости. Его цель — подготовить эти объекты к возможному использованию под жильё. Об этом сообщили в Минразвития.

В рамках проекта предусмотрено:

анализ возможностей использования свободных зданий для жилищных нужд;

формирование условий для инвестирования в жильё социального назначения;

рассмотрение путей поддержки внутренне перемещённых лиц и других социально уязвимых категорий.

«Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить разные подходы — финансовые, управленческие, социальные — перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье», — рассказала заместитель министра Наталия Козловская.

Проект основан на Законе №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения внутренне перемещённых лиц жильём. Речь идёт об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая не используется и потенциально может быть переоборудована под жильё.

В рамках совместного проекта международная организация Habitat for Humanity проведёт по всей стране картографирование и классификацию зданий, которые потенциально можно реконструировать или переоборудовать под жильё. Собранная информация будет внесена в цифровую систему учёта жилья для внутренне перемещённых лиц, запуск которой планируется в октябре 2026 года.

После оценки объектов специалисты подготовят инвестиционные предложения, в которых будут расчёты затрат, варианты ремонта и возможные способы использования зданий.

Участники встречи договорились о следующем плане работы:

февраль–март — отберут объекты для проверки и осмотрят примерно 60–70 зданий в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Также сформируют базу данных с координатами, совместимую с цифровой системой для ВПЛ;

апрель–май — подготовят инвестиционные предложения для 10–15 отобранных объектов. Отдельно разработают практические решения для переоборудования свободных зданий в жилые помещения.

Жилищный кризис в Украине предлагают решать с помощью системного подхода к поиску и переоборудованию существующих зданий, опираясь на данные и практические решения, которые могут быть полезны и в других странах.

