  1. В Україні

Вільні будівлі вивчатимуть для можливого переобладнання під житло для ВПО — Мінрозвитку

14:29, 26 січня 2026
У трьох областях перевірять десятки будівель, які можуть переобладнати під житло для переселенців.
Фото: Мінрозвитку
Міністерство розвитку громад та територій України разом із міжнародною організацією Habitat for Humanity розпочинає проєкт, спрямований на оцінку та відбір вільних об’єктів нерухомості. Його мета — підготувати ці об’єкти до можливого використання під житло. Про це повідомили у Мінрозвитку.

У рамках проєкту передбачено:

  • аналіз можливостей використання вільних будівель для житлових потреб;
  • формування умов для інвестування у житло соціального призначення;
  • розгляд шляхів підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій.

“Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи — фінансові, управлінські, соціальні — перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло”, — розповіла заступниця Міністра Наталія Козловська.   

Проєкт базується на Законі №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Йдеться про обстеження та оцінку об’єктів державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, яка не використовуються та потенційно може бути переобладнана під житло.

У рамках спільного проєкту міжнародна організація Habitat for Humanity проведе по всій країні картографування та класифікацію будівель, які потенційно можна реконструювати або переобладнати під житло. Зібрана інформація буде внесена до цифрової системи обліку житла для внутрішньо переміщених осіб, яку планують запустити в жовтні 2026 року.

Після оцінки об’єктів фахівці підготують інвестиційні пропозиції, у яких будуть розрахунки витрат, варіанти ремонту та можливі способи використання будівель.

Учасники зустрічі домовилися про такий план роботи:

  • лютий–березень — відбиратимуть об’єкти для перевірки й оглянуть приблизно 60–70 будівель у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Також сформують базу даних з координатами, сумісну з цифровою системою для ВПО;
  • квітень–травень — підготують інвестиційні пропозиції для 10–15 обраних об’єктів. Окремо розроблять практичні рішення для переобладнання вільних будівель у житлові приміщення.

Житлову кризу в Україні пропонують вирішувати за допомогою системного підходу до пошуку та переобладнання наявних будівель, спираючись на дані та практичні рішення, які можуть бути корисними й в інших країнах.

Фото: Мінрозвитку

Міністерство розвитку громад та територій

