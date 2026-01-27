  1. В Украине

50 тысяч гривен при рождении ребенка: как получить помощь

07:54, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кому выплачивают 50 тысяч гривен, как оформить помощь и что делать родителям за границей.
50 тысяч гривен при рождении ребенка: как получить помощь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине уже действуют обновленные правила выплаты помощи при рождении ребенка. С 1 января 2026 года государство выплачивает 50 тысяч гривен одноразовой помощи на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2025 года.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 31 декабря 2025 года №1805, которым утвержден новый Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Кому и сколько выплачивают

Помощь при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен предоставляется на детей, рожденных после 31 декабря 2025 года. Выплата является одноразовой.

Право на получение средств имеет:

  • один из родителей ребенка;
  • опекун, с которым ребенок постоянно проживает.

В случае рождения двух или более детей помощь назначается на каждого ребенка отдельно.

Как подать заявление

Для назначения помощи заявитель подает заявление в органы Пенсионный фонд Украины не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Подать документы можно:

  • лично — при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
  • в электронной форме — через официальные электронные сервисы, в частности Портал Дия.

Обязательные документы:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • решение об установлении опеки (для опекунов).

При электронной подаче факт рождения ребенка в Украине подтверждается автоматически — по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Кто может воспользоваться онлайн-подачей

Заявление через электронные сервисы могут подать граждане Украины, которые:

  • прошли электронную идентификацию и аутентификацию;
  • использовали квалифицированную электронную подпись или средства электронной идентификации со средним или высоким уровнем доверия.

Электронная форма подачи действует через сервисы, интегрированные с информационными системами Министерство социальной политики Украины и Пенсионного фонда.

Если ребенок родился за границей

Женщины, которые имеют зарегистрированное или задекларированное место проживания в Украине, но родили ребенка за пределами государства, подают:

  • документы о рождении, выданные компетентными органами страны пребывания;
  • легализованные в установленном порядке (если иное не предусмотрено международными договорами).

В период военного положения получатели, которые временно пребывают за границей (кроме территорий государства-агрессора), могут направить заявление и копии документов почтовой связью в органы Пенсионного фонда. Все документы должны быть переведены на украинский язык, а перевод — нотариально удостоверен или подтвержден дипломированным переводчиком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]