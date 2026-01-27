50 тысяч гривен при рождении ребенка: как получить помощь
В Украине уже действуют обновленные правила выплаты помощи при рождении ребенка. С 1 января 2026 года государство выплачивает 50 тысяч гривен одноразовой помощи на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2025 года.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 31 декабря 2025 года №1805, которым утвержден новый Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.
Кому и сколько выплачивают
Помощь при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен предоставляется на детей, рожденных после 31 декабря 2025 года. Выплата является одноразовой.
Право на получение средств имеет:
- один из родителей ребенка;
- опекун, с которым ребенок постоянно проживает.
В случае рождения двух или более детей помощь назначается на каждого ребенка отдельно.
Как подать заявление
Для назначения помощи заявитель подает заявление в органы Пенсионный фонд Украины не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Подать документы можно:
- лично — при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- в электронной форме — через официальные электронные сервисы, в частности Портал Дия.
Обязательные документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- решение об установлении опеки (для опекунов).
При электронной подаче факт рождения ребенка в Украине подтверждается автоматически — по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Кто может воспользоваться онлайн-подачей
Заявление через электронные сервисы могут подать граждане Украины, которые:
- прошли электронную идентификацию и аутентификацию;
- использовали квалифицированную электронную подпись или средства электронной идентификации со средним или высоким уровнем доверия.
Электронная форма подачи действует через сервисы, интегрированные с информационными системами Министерство социальной политики Украины и Пенсионного фонда.
Если ребенок родился за границей
Женщины, которые имеют зарегистрированное или задекларированное место проживания в Украине, но родили ребенка за пределами государства, подают:
- документы о рождении, выданные компетентными органами страны пребывания;
- легализованные в установленном порядке (если иное не предусмотрено международными договорами).
В период военного положения получатели, которые временно пребывают за границей (кроме территорий государства-агрессора), могут направить заявление и копии документов почтовой связью в органы Пенсионного фонда. Все документы должны быть переведены на украинский язык, а перевод — нотариально удостоверен или подтвержден дипломированным переводчиком.
