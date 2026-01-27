50 тысяч гривен при рождении ребенка: как получить помощь

Кому выплачивают 50 тысяч гривен, как оформить помощь и что делать родителям за границей.

В Украине уже действуют обновленные правила выплаты помощи при рождении ребенка. С 1 января 2026 года государство выплачивает 50 тысяч гривен одноразовой помощи на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2025 года.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 31 декабря 2025 года №1805, которым утвержден новый Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

Кому и сколько выплачивают

Помощь при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен предоставляется на детей, рожденных после 31 декабря 2025 года. Выплата является одноразовой.

Право на получение средств имеет:

один из родителей ребенка;

опекун, с которым ребенок постоянно проживает.

В случае рождения двух или более детей помощь назначается на каждого ребенка отдельно.

Как подать заявление

Для назначения помощи заявитель подает заявление в органы Пенсионный фонд Украины не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Подать документы можно:

лично — при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

в электронной форме — через официальные электронные сервисы, в частности Портал Дия.

Обязательные документы:

свидетельство о рождении ребенка;

решение об установлении опеки (для опекунов).

При электронной подаче факт рождения ребенка в Украине подтверждается автоматически — по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Кто может воспользоваться онлайн-подачей

Заявление через электронные сервисы могут подать граждане Украины, которые:

прошли электронную идентификацию и аутентификацию;

использовали квалифицированную электронную подпись или средства электронной идентификации со средним или высоким уровнем доверия.

Электронная форма подачи действует через сервисы, интегрированные с информационными системами Министерство социальной политики Украины и Пенсионного фонда.

Если ребенок родился за границей

Женщины, которые имеют зарегистрированное или задекларированное место проживания в Украине, но родили ребенка за пределами государства, подают:

документы о рождении, выданные компетентными органами страны пребывания;

легализованные в установленном порядке (если иное не предусмотрено международными договорами).

В период военного положения получатели, которые временно пребывают за границей (кроме территорий государства-агрессора), могут направить заявление и копии документов почтовой связью в органы Пенсионного фонда. Все документы должны быть переведены на украинский язык, а перевод — нотариально удостоверен или подтвержден дипломированным переводчиком.

