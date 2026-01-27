  1. В Україні

50 тисяч гривень при народженні дитини: як отримати допомогу

07:54, 27 січня 2026
Кому виплачують 50 тисяч гривень, як оформити допомогу і що робити батькам за кордоном.
В Україні вже діють оновлені правила виплати допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2026 року держава виплачує 50 тисяч гривень одноразової допомоги на кожну дитину, народжену після 31 грудня 2025 року.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 31 грудня 2025 року №1805, якою затверджено новий Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми.

Кому і скільки виплачують

Допомога при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень надається на дітей, народжених після 31 грудня 2025 року. Виплата є одноразовою.

Право на отримання коштів має:

  • один із батьків дитини;
  • опікун, з яким дитина постійно проживає.

У разі народження двох або більше дітей допомога призначається на кожну дитину окремо.

Як подати заяву

Для призначення допомоги заявник подає заяву до органів Пенсійний фонд України не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Подати документи можна:

  • особисто — за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  • в електронній формі — через офіційні електронні сервіси, зокрема Портал Дія.

Обов’язкові документи:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • рішення про встановлення опіки (для опікунів).

При електронному поданні факт народження дитини в Україні підтверджується автоматично — за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Хто може скористатися онлайн-подачею

Заяву через електронні сервіси можуть подати громадяни України, які:

  • пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію;
  • використали кваліфікований електронний підпис або засоби електронної ідентифікації із середнім чи високим рівнем довіри.

Електронна форма подання діє через сервіси, інтегровані з інформаційними системами Міністерство соціальної політики України та Пенсійного фонду.

Якщо дитина народилася за кордоном

Жінки, які мають зареєстроване або задеклароване місце проживання в Україні, але народили дитину за межами держави, подають:

  • документи про народження, видані компетентними органами країни перебування;
  • легалізовані в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

У період воєнного стану отримувачі, які тимчасово перебувають за кордоном (крім територій держави-агресора), можуть надіслати заяву та копії документів поштою до органів Пенсійного фонду. Усі документи мають бути перекладені українською мовою, а переклад — нотаріально засвідчений або підтверджений дипломованим перекладачем.

