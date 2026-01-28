  1. В Украине

Как декларировать доходы с учетом пособия на ремонт имущества — разъяснение ГНС

07:00, 28 января 2026
Налоговая служба предоставила разъяснения по правилам декларирования доходов, полученных в виде компенсаций на ремонт имущества и государственной денежной помощи, а также объяснила, как правильно отразить эти выплаты в электронной декларации.
Налоговая служба разъясняет, как декларировать доходы с учетом помощи на ремонт имущества.

Отмечается, что компенсация для проведения ремонта / компенсация за выполненный ремонт является доходом, сведения о таком доходе подлежат отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Размер дохода составляет:

  • компенсация для проведения ремонта — сумма денежных средств, использованных (израсходованных) в отчетном периоде субъектом декларирования / членом его семьи с текущего счета для приобретения строительной продукции / заказа соответствующих услуг / работ;
  • компенсация за выполненный ремонт — сумма денежных средств, зачисленных в отчетном периоде на текущий счет субъекта декларирования / члена его семьи в банке за приобретение им строительной продукции и выполнение ремонта за собственные средства.

Источником дохода является Министерство развития общин и территорий Украины (код ЕГРПОУ 37472062).

Сведения о банковском учреждении, в котором у субъекта декларирования / членов его семьи открыт текущий счет для зачисления компенсации для проведения ремонта, декларируются по общим правилам.

Денежная помощь «Зимняя поддержка» является доходом, сведения о котором подлежат декларированию по общим правилам.

При внесении информации в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации рекомендуется:

  • в поле «Вид дохода» выбрать отметку «Другое»;
  • в поле «Укажите, какой именно» указать «Денежная помощь "Зимняя поддержка"»;
  • в поле «Источник дохода» выбрать отметку «Иное физическое или юридическое лицо»;
  • в поле «Тип лица» выбрать отметку «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»;
  • в поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» указать «37508596»;
  • в поле «Наименование юридического лица» выбрать «Министерство экономики Украины».

Сведения о банковском учреждении, в котором открыт специальный счет, подлежат отражению в разделе 12.1 «Банковские и иные финансовые учреждения» декларации по общим правилам.

Лента новостей

Блоги
Публикации
