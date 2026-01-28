  1. В Україні

Як декларувати доходи з урахуванням допомоги на ремонт майна — роз’яснення ДПС

07:00, 28 січня 2026
Податкова служба надала роз’яснення щодо правил декларування доходів, отриманих у вигляді компенсацій на ремонт майна та державної грошової допомоги, а також пояснила, як правильно відобразити ці виплати в електронній декларації.
фото: depositphotos
Податкова служба пояснює, як декларувати доходи з урахуванням допомоги на ремонт майна.

Зазначається, що компенсація для проведення ремонту/компенсація за виконаний ремонт -  є доходом, відомості про цей дохід  підлягають відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Розмір доходу становить:

  • компенсація для проведення ремонту – сума коштів, використаних (витрачених) у звітному періоді суб’єктом декларування/членом його сім’ї з поточного рахунку для придбання будівельної продукції/замовлення відповідних послуг/робіт;
  • компенсація за виконаний ремонт – сума грошових коштів, зарахованих у звітному періоді на поточний рахунок суб’єкта декларування / члена його сім’ї у банку за придбання ним будівельної продукції та виконання ремонту за його власні кошти.

Джерелом доходу є Міністерство розвитку громад та територій України (код ЄДРПОУ 37472062).

Відомості про банківську установу, у якій у суб’єкта декларування/ членів його сім’ї відкрито поточний рахунок для зарахування компенсації для проведення ремонту, декларуються за загальними правилами.

Грошова допомога «Зимова підтримка» є доходом, відомості про який підлягають декларуванню за загальними правилами.

Під час внесення інформації до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації рекомендується:

  • у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;
  • у полі «Зазначте, який саме» вказати «Грошова допомога "Зимова підтримка"»;
  • у полі «Джерело доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;
  • у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;
  • у полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зазначити «37508596»;
  • у полі «Найменування юридичної особи» обрати «Міністерство економіки України».

Відомості про банківську установу, у якій відкрито спеціальний рахунок, підлягають відображенню у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи» декларації за загальними правилами.

податкова декларування

