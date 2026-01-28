В Тернопольской области под тяжестью снега обрушилась крыша лицея, фото

По предварительным данным, крыша здания обрушилась под тяжестью снега.

В городе Бережаны Тернопольской области в одном из лицеев произошло обрушение крыши. Инцидент произошел еще в понедельник, 26 января, около 14:00. Официально о происшествии сообщили в полиции сегодня, 28 января. В результате события никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, обрушение конструкции произошло под тяжестью снега, накопившегося на крыше здания.

На месте происшествия правоохранители в настоящее время проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях и других событиях.

