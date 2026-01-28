На Тернопільщині під вагою снігу обвалився дах ліцею, фото

За попередніми даними, дах будівлі обвалився під вагою снігу.

У місті Бережани Тернопільської області в одному з ліцеїв стався обвал даху. Інцидент трапився ще у понеділок, 26 січня, близько 14:00. Офіційно про інцидент повідомили у поліції сьогодні, 28 січня. Внаслідок події ніхто не постраждав, а поліцейські встановлюють обставини інциденту.

За попередньою інформацією, обвал конструкції стався під вагою снігу, що накопичився на даху будівлі.

На місці події правоохоронці наразі проводять перевірку та з’ясовують усі обставини інциденту. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

