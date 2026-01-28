  1. В Украине

В Украине утвердили Справочник редких заболеваний — их более 7 тысяч

16:41, 28 января 2026
Справочник редких заболеваний позволит внедрить системный учет пациентов и формировать реальную потребность в лечении.
Фото: medplatforma.com.ua
В Украине официально приказом Минздрава утвержден перечень более 7 тысяч редких заболеваний. Документ внедряет системный подход к их учету и формированию достоверной информации о потребностях в лечении, что позволит точнее планировать ресурсы и повышать эффективность оказания медицинской помощи. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Разработка Справочника стала результатом работы Министерства здравоохранения в сотрудничестве с международными партнерами, общественными организациями и экспертами. В частности, была переведена и адаптирована международная база Orphanet.

По его словам, с 2019 года в Украине системно работают над созданием помощи пациентам с орфанными заболеваниями по европейским стандартам, сосредотачиваясь на трех ключевых направлениях: раннем выявлении, закупке лекарств через механизм договоров управляемого доступа и создании сети референтных центров.

В 2022 году начал действовать обновленный неонатальный скрининг, который охватывает не 4, а 21 наследственное заболевание, что позволяет своевременно начинать лечение новорожденных.

«По инициативе нашего Комитета Верховная Рада приняла закон о договорах управляемого доступа, который позволяет закупать лекарства напрямую у производителей по значительно более низким ценам. В рамках Концепции развития системы помощи орфанным пациентам до 2026 года Минздрав обновляет клинические протоколы и формирует сеть референтных центров.

Это важные шаги, которые уже позволяют обеспечивать лечение части пациентов. В то же время система еще не работает на полную мощность, поэтому Комитет регулярно проводит совместные совещания с Минздравом и общественными организациями для оперативного решения проблемных вопросов», — добавил он.

Лента новостей

