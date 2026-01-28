  1. В Украине

В Украине упростили требования к установке солнечных электростанций на зданиях

21:23, 28 января 2026
Ранее установка солнечных систем считалась реконструкцией или капремонтом, но правительство исключило эти работы из перечня нуждающихся в специальных документах.
Кабинет Министров упростил процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ранее установка солнечных систем на крышах и фасадах зданий трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт и требовала оформления специальных документов. Правительство приняло решение исключить такие работы из перечня нуждающихся в разрешительных процедурах.

Свириденко отметила, что теперь установка солнечных электростанций на крышах и фасадах будет осуществляться на основании отчета о техническом обследовании здания. Дополнительные разрешительные или регистрационные процедуры со стороны органов государственного архитектурно-строительного контроля не предусмотрены.

Также в дополнительный пакет решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения входит расширение программы «Доступные кредиты 5–7–9%» для повышения энергостойкости бизнеса, отметила Свириденко. 

Максимальная сумма кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости была увеличена со 150 до 250 млн грн. К списку оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки.

Бизнес сможет привлекать больше средств для установления распределенной генерации и восстановления мощностей, добавила Свириденко.

Кабинет Министров Украины

