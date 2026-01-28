  1. В Україні

В Україні спростили вимоги до встановлення сонячних електростанцій на будівлях

21:23, 28 січня 2026
Раніше встановлення сонячних систем вважалося реконструкцією або капремонтом, але уряд виключив ці роботи з переліку таких, що потребують спеціальних документів.
В Україні спростили вимоги до встановлення сонячних електростанцій на будівлях
Кабінет Міністрів спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, раніше встановлення сонячних систем на дахах і фасадах будівель трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт і вимагало оформлення спеціальних документів. Уряд ухвалив рішення виключити такі роботи з переліку тих, що потребують дозвільних процедур.

Свириденко зазначила, що відтепер встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах здійснюватиметься на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Додаткові дозвільні або реєстраційні процедури з боку органів державного архітектурно-будівельного контролю не передбачені.

Також до додаткового пакета рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання входить розширення програми «Доступні кредити 5–7–9%» для підвищення енергостійкості бізнесу, зазначила Свириденко. 

Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки.

Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей, додала Свириденко. 

Кабінет Міністрів України

