В Україні спростили вимоги до встановлення сонячних електростанцій на будівлях

Раніше встановлення сонячних систем вважалося реконструкцією або капремонтом, але уряд виключив ці роботи з переліку таких, що потребують спеціальних документів.

Кабінет Міністрів спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, раніше встановлення сонячних систем на дахах і фасадах будівель трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт і вимагало оформлення спеціальних документів. Уряд ухвалив рішення виключити такі роботи з переліку тих, що потребують дозвільних процедур.

Свириденко зазначила, що відтепер встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах здійснюватиметься на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Додаткові дозвільні або реєстраційні процедури з боку органів державного архітектурно-будівельного контролю не передбачені.

Також до додаткового пакета рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання входить розширення програми «Доступні кредити 5–7–9%» для підвищення енергостійкості бізнесу, зазначила Свириденко.

Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки.

Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей, додала Свириденко.

