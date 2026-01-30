  1. В Украине

Лагеря для семей ветеранов – стартовал грантовый конкурс с финансированием до 7,5 млн грн

21:27, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Некоммерческие организации могут получить от 1,5 до 7,5 млн грн финансирования.
Лагеря для семей ветеранов – стартовал грантовый конкурс с финансированием до 7,5 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоммерческие неправительственные организации могут получить от 1,5 до 7,5 млн грн на реализацию инициатив по проведению лагерей отдыха, ретритов и семейных кемпов для семей ветеранов и ветеранок. Финансирование предоставляется в рамках грантового конкурса Представительства Фонда международной солидарности в Украине. Об этом сообщили в Минветеранов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициативы должны быть направлены на поддержку совместного отдыха и восстановления семей, что имеет важное значение для психологического состояния ветеранов и ветеранок.

Целевые категории

Для участия в конкурсе проекты должны быть ориентированы на одну или несколько из следующих категорий, в частности детей и/или семьи:

  • ветеранов, ветеранок и военнослужащих;
  • погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • военнопленных или пропавших без вести.

Какие проекты поддерживают

Грант предусматривает финансирование инициатив, сочетающих психологическую помощь, восстановление и неформальное образование. В частности, это:

  • ретриты;
  • отдыхочно-реабилитационные лагеря;
  • лагеря в течение учебного года для школьных классов и учителей, которые учатся онлайн из-за войны;
  • семейные кемпы для совместного отдыха родителей и детей.

Отбор победителей

Проектные предложения будет рассматривать Оценочная комиссия, утвержденная руководителем Представительства Фонда. Рейтинг заявок будет формироваться на основе индивидуальных оценок членов комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]