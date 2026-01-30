Лагеря для семей ветеранов – стартовал грантовый конкурс с финансированием до 7,5 млн грн
Некоммерческие неправительственные организации могут получить от 1,5 до 7,5 млн грн на реализацию инициатив по проведению лагерей отдыха, ретритов и семейных кемпов для семей ветеранов и ветеранок. Финансирование предоставляется в рамках грантового конкурса Представительства Фонда международной солидарности в Украине. Об этом сообщили в Минветеранов.
Инициативы должны быть направлены на поддержку совместного отдыха и восстановления семей, что имеет важное значение для психологического состояния ветеранов и ветеранок.
Целевые категории
Для участия в конкурсе проекты должны быть ориентированы на одну или несколько из следующих категорий, в частности детей и/или семьи:
- ветеранов, ветеранок и военнослужащих;
- погибших Защитников и Защитниц Украины;
- военнопленных или пропавших без вести.
Какие проекты поддерживают
Грант предусматривает финансирование инициатив, сочетающих психологическую помощь, восстановление и неформальное образование. В частности, это:
- ретриты;
- отдыхочно-реабилитационные лагеря;
- лагеря в течение учебного года для школьных классов и учителей, которые учатся онлайн из-за войны;
- семейные кемпы для совместного отдыха родителей и детей.
Отбор победителей
Проектные предложения будет рассматривать Оценочная комиссия, утвержденная руководителем Представительства Фонда. Рейтинг заявок будет формироваться на основе индивидуальных оценок членов комиссии.
