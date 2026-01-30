Лагеря для семей ветеранов – стартовал грантовый конкурс с финансированием до 7,5 млн грн

Некоммерческие организации могут получить от 1,5 до 7,5 млн грн финансирования.

Некоммерческие неправительственные организации могут получить от 1,5 до 7,5 млн грн на реализацию инициатив по проведению лагерей отдыха, ретритов и семейных кемпов для семей ветеранов и ветеранок. Финансирование предоставляется в рамках грантового конкурса Представительства Фонда международной солидарности в Украине. Об этом сообщили в Минветеранов.

Инициативы должны быть направлены на поддержку совместного отдыха и восстановления семей, что имеет важное значение для психологического состояния ветеранов и ветеранок.

Целевые категории

Для участия в конкурсе проекты должны быть ориентированы на одну или несколько из следующих категорий, в частности детей и/или семьи:

ветеранов, ветеранок и военнослужащих;

погибших Защитников и Защитниц Украины;

военнопленных или пропавших без вести.

Какие проекты поддерживают

Грант предусматривает финансирование инициатив, сочетающих психологическую помощь, восстановление и неформальное образование. В частности, это:

ретриты;

отдыхочно-реабилитационные лагеря;

лагеря в течение учебного года для школьных классов и учителей, которые учатся онлайн из-за войны;

семейные кемпы для совместного отдыха родителей и детей.

Отбор победителей

Проектные предложения будет рассматривать Оценочная комиссия, утвержденная руководителем Представительства Фонда. Рейтинг заявок будет формироваться на основе индивидуальных оценок членов комиссии.

