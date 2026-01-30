Табори для родин ветеранів – стартував грантовий конкурс із фінансуванням до 7,5 млн грн

Неприбуткові організації можуть отримати від 1,5 до 7,5 млн грн фінансування.

Неприбуткові неурядові організації можуть отримати від 1,5 до 7,5 млн грн на реалізацію ініціатив із проведення таборів відпочинку, ретритів та сімейних кемпів для родин ветеранів і ветеранок. Фінансування надається в межах грантового конкурсу Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні. Про це повідомили в Мінветеранів.

Ініціативи мають бути спрямовані на підтримку спільного відпочинку та відновлення родин, що має важливе значення для психологічного стану ветеранів і ветеранок.

Цільові категорії

Для участі у конкурсі проєкти повинні бути орієнтовані на одну або кілька з таких категорій, зокрема дітей та/або родини:

ветеранів, ветеранок та військовослужбовців;

загиблих Захисників і Захисниць України;

військовополонених або зниклих безвісти.

Які проєкти підтримують

Грант передбачає фінансування ініціатив, що поєднують психологічну допомогу, відновлення та неформальну освіту. Зокрема, це:

ретрити;

відпочинково-реабілітаційні табори;

табори протягом навчального року для шкільних класів і вчителів, які навчаються онлайн через війну;

сімейні кемпи для спільного відпочинку батьків і дітей.

Відбір переможців

Проєктні пропозиції розглядатиме Оцінювальна комісія, затверджена керівником Представництва Фонду. Рейтинг заявок формуватиметься на основі індивідуальних оцінок членів комісії.

