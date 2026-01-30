  1. В Україні

Табори для родин ветеранів – стартував грантовий конкурс із фінансуванням до 7,5 млн грн

21:27, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Неприбуткові організації можуть отримати від 1,5 до 7,5 млн грн фінансування.
Табори для родин ветеранів – стартував грантовий конкурс із фінансуванням до 7,5 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Неприбуткові неурядові організації можуть отримати від 1,5 до 7,5 млн грн на реалізацію ініціатив із проведення таборів відпочинку, ретритів та сімейних кемпів для родин ветеранів і ветеранок. Фінансування надається в межах грантового конкурсу Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні. Про це повідомили в Мінветеранів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціативи мають бути спрямовані на підтримку спільного відпочинку та відновлення родин, що має важливе значення для психологічного стану ветеранів і ветеранок.

Цільові категорії

Для участі у конкурсі проєкти повинні бути орієнтовані на одну або кілька з таких категорій, зокрема дітей та/або родини:

  • ветеранів, ветеранок та військовослужбовців;
  • загиблих Захисників і Захисниць України;
  • військовополонених або зниклих безвісти.

Які проєкти підтримують

Грант передбачає фінансування ініціатив, що поєднують психологічну допомогу, відновлення та неформальну освіту. Зокрема, це:

  • ретрити;
  • відпочинково-реабілітаційні табори;
  • табори протягом навчального року для шкільних класів і вчителів, які навчаються онлайн через війну;
  • сімейні кемпи для спільного відпочинку батьків і дітей.

Відбір переможців

Проєктні пропозиції розглядатиме Оцінювальна комісія, затверджена керівником Представництва Фонду. Рейтинг заявок формуватиметься на основі індивідуальних оцінок членів комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]