Какая средняя зарплата в Украине и где платят больше: топ отраслей по уровню зарплат
Госстат опубликовал обновлённую статистику по оплате труда за декабрь 2025 года. Данные свидетельствуют о заметном повышении зарплат в конце года.
По итогам декабря средний размер заработной платы в Украине достиг 30 926 гривен, что на 13,8% превышает показатель ноября 2025 года. Эксперты связывают такую динамику с традиционными для конца года перерасчётами, а также выплатой годовых премий и бонусов.
В Госстате обращают внимание на существенный разрыв в уровне зарплат между Киевом и другими регионами.
Самые высокие зарплаты:
- Киев: 48 449 грн
- Луганская область: 45 160 грн
- Киевская область: 31 200 грн
Самые низкие зарплаты:
- Кировоградская область: 22 110 грн
- Черновицкая область: 22 450 грн
- Черниговская область: 22 752 грн
Где платят больше всего по профессиям?
Отраслевой разрез показывает, что наиболее прибыльной сферой остаётся IT-сектор, где зарплаты в несколько раз превышают средние по стране.
Самая богатая отрасль: информация и телекоммуникации — 74 981 грн.
Самая бедная отрасль: сфера творчества, искусства и развлечений — 17 766 грн.
Фото: Госстат
