Какая средняя зарплата в Украине и где платят больше: топ отраслей по уровню зарплат

По данным Госстата, средний уровень заработной платы в Украине приблизился к 31 тысяче гривен.

Госстат опубликовал обновлённую статистику по оплате труда за декабрь 2025 года. Данные свидетельствуют о заметном повышении зарплат в конце года.

По итогам декабря средний размер заработной платы в Украине достиг 30 926 гривен, что на 13,8% превышает показатель ноября 2025 года. Эксперты связывают такую динамику с традиционными для конца года перерасчётами, а также выплатой годовых премий и бонусов.

В Госстате обращают внимание на существенный разрыв в уровне зарплат между Киевом и другими регионами.

Самые высокие зарплаты:

Киев: 48 449 грн

Луганская область: 45 160 грн

Киевская область: 31 200 грн

Самые низкие зарплаты:

Кировоградская область: 22 110 грн

Черновицкая область: 22 450 грн

Черниговская область: 22 752 грн

Где платят больше всего по профессиям?

Отраслевой разрез показывает, что наиболее прибыльной сферой остаётся IT-сектор, где зарплаты в несколько раз превышают средние по стране.

Самая богатая отрасль: информация и телекоммуникации — 74 981 грн.

Самая бедная отрасль: сфера творчества, искусства и развлечений — 17 766 грн.

