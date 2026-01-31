Яка середня зарплата в Україні та де платять більше: топ галузей за рівнем зарплат

За даними Держстату, середній рівень заробітної плати в Україні наблизився до 31 тисячі гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держстат опублікував оновлену статистику щодо оплати праці за грудень 2025 року. Дані свідчать про помітне підвищення зарплат наприкінці року.

За результатами грудня середній розмір заробітної плати в Україні досяг 30 926 гривень, що на 13,8% перевищує показник листопада 2025 року. Експерти пов’язують таку динаміку з традиційними наприкінці року перерахунками, а також виплатою річних премій і бонусів.

У Держстаті звертають увагу на суттєвий розрив у розмірі зарплат між Києвом та іншими регіонами.

Найвищі зарплати:

Київ: 48 449 грн

Луганська область: 45 160 грн

Київська область: 31 200 грн

Найнижчі зарплати:

Кіровоградська область: 22 110 грн

Чернівецька область: 22 450 грн

Чернігівська область: 22 752 грн

Де платять найбільше за професіями?

Галузевий розріз показує, що найбільш прибутковою сферою залишається ІТ-сектор, де зарплати у кілька разів перевищують середні по країні.

Найбагатша галузь: інформація та телекомунікації — 74 981 грн.

Найбідніша галузь: сфера творчості, мистецтва та розваг — 17 766 грн.

фото: Держстат

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.