Яка середня зарплата в Україні та де платять більше: топ галузей за рівнем зарплат
Держстат опублікував оновлену статистику щодо оплати праці за грудень 2025 року. Дані свідчать про помітне підвищення зарплат наприкінці року.
За результатами грудня середній розмір заробітної плати в Україні досяг 30 926 гривень, що на 13,8% перевищує показник листопада 2025 року. Експерти пов’язують таку динаміку з традиційними наприкінці року перерахунками, а також виплатою річних премій і бонусів.
У Держстаті звертають увагу на суттєвий розрив у розмірі зарплат між Києвом та іншими регіонами.
Найвищі зарплати:
-
Київ: 48 449 грн
-
Луганська область: 45 160 грн
-
Київська область: 31 200 грн
Найнижчі зарплати:
-
Кіровоградська область: 22 110 грн
-
Чернівецька область: 22 450 грн
-
Чернігівська область: 22 752 грн
Де платять найбільше за професіями?
Галузевий розріз показує, що найбільш прибутковою сферою залишається ІТ-сектор, де зарплати у кілька разів перевищують середні по країні.
Найбагатша галузь: інформація та телекомунікації — 74 981 грн.
Найбідніша галузь: сфера творчості, мистецтва та розваг — 17 766 грн.
фото: Держстат
