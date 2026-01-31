  1. В Україні

Яка середня зарплата в Україні та де платять більше: топ галузей за рівнем зарплат

21:45, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними Держстату, середній рівень заробітної плати в Україні наблизився до 31 тисячі гривень.
Яка середня зарплата в Україні та де платять більше: топ галузей за рівнем зарплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держстат опублікував оновлену статистику щодо оплати праці за грудень 2025 року. Дані свідчать про помітне підвищення зарплат наприкінці року.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами грудня середній розмір заробітної плати в Україні досяг 30 926 гривень, що на 13,8% перевищує показник листопада 2025 року. Експерти пов’язують таку динаміку з традиційними наприкінці року перерахунками, а також виплатою річних премій і бонусів.

У Держстаті звертають увагу на суттєвий розрив у розмірі зарплат між Києвом та іншими регіонами.

Найвищі зарплати:

  • Київ: 48 449 грн

  • Луганська область: 45 160 грн

  • Київська область: 31 200 грн

Найнижчі зарплати:

  • Кіровоградська область: 22 110 грн

  • Чернівецька область: 22 450 грн

  • Чернігівська область: 22 752 грн

Де платять найбільше за професіями?

Галузевий розріз показує, що найбільш прибутковою сферою залишається ІТ-сектор, де зарплати у кілька разів перевищують середні по країні.

Найбагатша галузь: інформація та телекомунікації — 74 981 грн.

Найбідніша галузь: сфера творчості, мистецтва та розваг — 17 766 грн.

 

 

фото: Держстат

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]