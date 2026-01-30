  1. В Украине

В Украине стартовала подача заявок на программу «СвітлоДім» для покупки генераторов: как оформить помощь

18:08, 30 января 2026
Услуга пока работает в Киеве и в Киевской области.
В Украине запущена программа государственной поддержки «СвітлоДім», направленная на помощь жителям многоквартирных домов в обеспечении автономного электроснабжения во время длительных отключений. Инициатива предусматривает поддержку работы критически важных систем — водоснабжения, связи, лифтового хозяйства, освещения и теплоснабжения, в частности в отопительный период.

Финансирование программы возможно за счет государственного бюджета, помощи международных партнеров или других разрешенных источников.

Уже работает официальный сайт «СвітлоДім», где собрана вся базовая информация о Программе, сообщили в Минразвития.

Размер государственной помощи составит от 100 до 300 тысяч гривен — в зависимости от этажности дома и количества подъездов. Средства можно будет направить на приобретение:

  • бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
  • инверторов;
  • блоков управления высоковольтными батареями;
  • аккумуляторов;
  • солнечных панелей.

Отмечается, что жители будут самостоятельно выбирать тип оборудования и поставщика — программа не предусматривает ограничений в этом вопросе. Подать заявки смогут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности.

Все заявки будут подаваться онлайн на официальном сайте программы через электронный кабинет на портале «Дія», который заработает уже в ближайшее время. Процедура — без бумаг и очередей. Решения будут приниматься в кратчайшие сроки:

  • комиссия при Минразвития рассматривает и утверждает заявки;
  • выплата — в течение 48 часов после валидации.

Получатель государственной помощи должен приобрести оборудование в течение 45 календарных дней с даты ее получения, но не позднее 20 декабря 2026 года. После установки оборудования необходимо подать отчет о целевом использовании средств через «Дію» в течение 30 рабочих дней, также не позднее этой даты.

В случае если средства не были использованы или приобретение оборудования оказалось невозможным, получатель обязан вернуть средства в течение 45 календарных дней с даты получения помощи, но не позднее 20 декабря 2026 года.

Программа «СвітлоДім» будет действовать в период военного положения, но не дольше двух лет с момента вступления постановления в силу, в тех общинах, где из-за сложной энергетической ситуации официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе это Киев и Киевская область.

В «Дії» стартовал прием заявок по программе «СвітлоДім» на закупку генераторов многоквартирными домами в условиях длительных отключений.

Как подать заявку в «Дії»:

  • Авторизуйтесь в «Дії» с КЭП юрлица или ФЛП
  • Проверьте данные заявителя
  • Выберите тип: ОСМД, управитель или кооператив
  • Укажите номер счета со специальным режимом и название банка
  • Укажите адрес и этажность дома
  • Добавьте подтверждающие документы
  • Выберите оборудование и сумму помощи
  • Подпишите заявку

