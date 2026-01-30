  1. В Україні

В Україні стартувала подача заявок на програму «СвітлоДім» для купівлі генераторів: як оформити допомогу

18:08, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Послуга поки працює в Києві та Київській області.
В Україні стартувала подача заявок на програму «СвітлоДім» для купівлі генераторів: як оформити допомогу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запущено програму державної підтримки «СвітлоДім», спрямовану на допомогу мешканцям багатоквартирних будинків у забезпеченні автономного електропостачання під час тривалих знеструмлень. Ініціатива передбачає підтримку роботи критично важливих систем — водопостачання, зв’язку, ліфтового господарства, освітлення та теплопостачання, зокрема в опалювальний сезон.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Фінансування програми можливе за рахунок державного бюджету, допомоги міжнародних партнерів або інших дозволених джерел.

Уже працює офіційний сайт «СвітлоДім», де зібрана вся базова інформація про Програму, повідомили у Мінрозвитку. 

Розмір державної допомоги становитиме від 100 до 300 тисяч гривень – залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів. Кошти можна буде спрямувати на придбання:

  • бензинових, дизельних або газових генераторів;
  • інверторів;
  • блоків керування високовольтними батареями;
  • акумуляторів;
  • сонячних панелей.

Зазначається, що мешканці самостійно обиратимуть тип обладнання та постачальника – програма не передбачає обмежень у цьому питанні. Подати заявки зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності.

Усі заявки подаватимуться онлайн на офіційному сайті програми через електронний кабінет на порталі Дія, який запрацює вже найближчим часом. Процедура – без паперів і черг. Рішення ухвалюватимуться у найкоротші строки:

  • комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки
  • виплата протягом 48 годин після валідації.

Отримувач державної допомоги має придбати обладнання протягом 45 календарних днів з дати їх отримання, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через Дію упродовж 30 робочих днів, також не пізніше цієї дати.

У разі якщо кошти не були використані або придбання обладнання виявилося неможливим, отримувач має повернути кошти протягом 45 календарних днів з дати отримання допомоги, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

Програма «СвітлоДім» діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років з моменту набуття постановою чинності, в тих громадах, де через складну енергетичну ситуацію офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київщина.

У Дії стартував прийом заявок за програмою «СвітлоДім» із закупки генераторів багатоквартирними будинками в умовах тривалих відключень.

Як подати заявку в Дії:

  • Аторизуйтесь у Дії з КЕП юрособи або ФОП
  • Перевірте дані заявника
  • Оберіть тип: ОСББ, управитель або кооператив
  • Вкажіть номер рахунку зі спеціальним режимом і назву банку
  • Вкажіть адресу та поверховість будинку
  • Додайте підтверджувальнідокументи
  • Оберіть обладнання та суму допомоги
  • Підпишіть заявку

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ будинок Київська область електроенергія генератор Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]