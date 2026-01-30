В Україні стартувала подача заявок на програму «СвітлоДім» для купівлі генераторів: як оформити допомогу

Послуга поки працює в Києві та Київській області.

В Україні запущено програму державної підтримки «СвітлоДім», спрямовану на допомогу мешканцям багатоквартирних будинків у забезпеченні автономного електропостачання під час тривалих знеструмлень. Ініціатива передбачає підтримку роботи критично важливих систем — водопостачання, зв’язку, ліфтового господарства, освітлення та теплопостачання, зокрема в опалювальний сезон.

Фінансування програми можливе за рахунок державного бюджету, допомоги міжнародних партнерів або інших дозволених джерел.

Уже працює офіційний сайт «СвітлоДім», де зібрана вся базова інформація про Програму, повідомили у Мінрозвитку.

Розмір державної допомоги становитиме від 100 до 300 тисяч гривень – залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів. Кошти можна буде спрямувати на придбання:

бензинових, дизельних або газових генераторів;

інверторів;

блоків керування високовольтними батареями;

акумуляторів;

сонячних панелей.

Зазначається, що мешканці самостійно обиратимуть тип обладнання та постачальника – програма не передбачає обмежень у цьому питанні. Подати заявки зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності.

Усі заявки подаватимуться онлайн на офіційному сайті програми через електронний кабінет на порталі Дія, який запрацює вже найближчим часом. Процедура – без паперів і черг. Рішення ухвалюватимуться у найкоротші строки:

комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки

виплата протягом 48 годин після валідації.

Отримувач державної допомоги має придбати обладнання протягом 45 календарних днів з дати їх отримання, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через Дію упродовж 30 робочих днів, також не пізніше цієї дати.

У разі якщо кошти не були використані або придбання обладнання виявилося неможливим, отримувач має повернути кошти протягом 45 календарних днів з дати отримання допомоги, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

Програма «СвітлоДім» діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років з моменту набуття постановою чинності, в тих громадах, де через складну енергетичну ситуацію офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київщина.

У Дії стартував прийом заявок за програмою «СвітлоДім» із закупки генераторів багатоквартирними будинками в умовах тривалих відключень.

Як подати заявку в Дії:

Аторизуйтесь у Дії з КЕП юрособи або ФОП

Перевірте дані заявника

Оберіть тип: ОСББ, управитель або кооператив

Вкажіть номер рахунку зі спеціальним режимом і назву банку

Вкажіть адресу та поверховість будинку

Додайте підтверджувальнідокументи

Оберіть обладнання та суму допомоги

Підпишіть заявку

