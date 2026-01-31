  1. В Украине

Призывали ударить «Орешником» по Киеву и оккупировать Харьков: СБУ задержала трех интернет-агитаторов РФ

14:33, 31 января 2026
В Харькове разоблачили 55-летнего работника местной СТО, который призвал нанести удар по Киеву «Орешником».
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и задержании ещё трёх человек, которые в разных областях страны открыто поддерживали вооружённую агрессию России и пытались оправдывать преступления, совершённые оккупационными войсками.

В частности, в Харькове сотрудники военной контрразведки СБУ установили 55-летнего работника автосервиса. По данным следствия, он через анонимные профили в телеграм-каналах распространял призывы к российским войскам нанести ракетный удар по Киеву «Орешником».

Также в Харьковской области задержали монаха одного из мужских монастырей УПЦ (МП). В пророссийских сообществах в соцсетях он публично агитировал за захват Харькова и его так называемое «присоединение» к России. Подобные антиукраинские высказывания, как выяснили правоохранители, он позволял себе и во время общения с верующими.

Во время обысков в жилье фигуранта правоохранители обнаружили более 2,5 млн грн в эквиваленте, часть средств он хранил в российских рублях.

В Николаевской области киберспециалисты СБУ совместно с ГБР и Национальной полицией задержали руководительницу изолятора временного содержания, которая в соцсети TikTok под вымышленным именем оправдывала военные преступления российских военных, в частности события в Буче.

Лингвистическая экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 436-2 — оправдание и глорификация вооружённой агрессии РФ против Украины;
ч. 1 ст. 161 — разжигание национальной вражды и ненависти.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

