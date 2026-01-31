  1. В Україні

Закликали вдарити «Орєшніком» по Києву і окупувати Харків: СБУ затримала трьох інтернет-агітаторів РФ

14:33, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Харкові викрили 55-річного працівника місцевої СТО, який закликав завдати удару по Києву «Орєшніком».
Закликали вдарити «Орєшніком» по Києву і окупувати Харків: СБУ затримала трьох інтернет-агітаторів РФ
фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила про викриття й затримання ще трьох людей, які в різних областях країни відкрито підтримували збройну агресію Росії та намагалися виправдати злочини, вчинені окупаційними військами.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, у Харкові співробітники військової контррозвідки СБУ встановили 55-річного працівника автосервісу. За даними слідства, він через анонімні профілі в телеграм-каналах поширював заклики до російських військ завдати ракетного удару по Києву «Орєшніком».

Також у Харківській області затримали монаха одного з чоловічих монастирів УПЦ (МП). У проросійських спільнотах в соцмережах він публічно агітував за захоплення Харкова та його так зване «приєднання» до Росії. Подібні антиукраїнські висловлювання, як з’ясували правоохоронці, він висловлював і під час спілкування з вірянами.

Під час обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили понад 2,5 млн грн в еквіваленті, частину коштів він зберігав у російських рублях.

На Миколаївщині кіберфахівці СБУ спільно з ДБР та Національною поліцією затримали очільницю ізолятора тимчасового тримання, яка у соцмережі TikTok під вигаданим ім’ям виправдовувала воєнні злочини російських військових, зокрема події в Бучі.

Лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 — виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ проти України;
  • ч. 1 ст. 161 — розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]