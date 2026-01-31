Закликали вдарити «Орєшніком» по Києву і окупувати Харків: СБУ затримала трьох інтернет-агітаторів РФ

У Харкові викрили 55-річного працівника місцевої СТО, який закликав завдати удару по Києву «Орєшніком».

фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила про викриття й затримання ще трьох людей, які в різних областях країни відкрито підтримували збройну агресію Росії та намагалися виправдати злочини, вчинені окупаційними військами.

Зокрема, у Харкові співробітники військової контррозвідки СБУ встановили 55-річного працівника автосервісу. За даними слідства, він через анонімні профілі в телеграм-каналах поширював заклики до російських військ завдати ракетного удару по Києву «Орєшніком».

Також у Харківській області затримали монаха одного з чоловічих монастирів УПЦ (МП). У проросійських спільнотах в соцмережах він публічно агітував за захоплення Харкова та його так зване «приєднання» до Росії. Подібні антиукраїнські висловлювання, як з’ясували правоохоронці, він висловлював і під час спілкування з вірянами.

Під час обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили понад 2,5 млн грн в еквіваленті, частину коштів він зберігав у російських рублях.

На Миколаївщині кіберфахівці СБУ спільно з ДБР та Національною поліцією затримали очільницю ізолятора тимчасового тримання, яка у соцмережі TikTok під вигаданим ім’ям виправдовувала воєнні злочини російських військових, зокрема події в Бучі.

Лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 436-2 — виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ проти України;

ч. 1 ст. 161 — розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.