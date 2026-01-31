Прекращение выплат пенсионерам: в Минсоцполитики объяснили, кому действительно приостановили выплаты и как их вернуть

Минсоцполитики заявило, что информация о массовой отмене пенсий для более миллиона граждан является фейком.

В Министерстве социальной политики опровергли сообщения о якобы массовом прекращении пенсий для более чем миллиона украинцев. По официальным данным, выплаты временно приостановлены лишь для 337 тысяч человек, которые не прошли обязательную идентификацию или не подтвердили отсутствие пенсионных выплат со стороны РФ. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

«В то же время, с начала 2026 года части из них пенсии возобновлены и выплачены уже в январе, а еще более 48 тысяч человек получат возобновленные пенсии в феврале. В настоящее время без подтвержденной информации остаются дела, в пенсионных делах которых до сих пор указаны населенные пункты на ВОТ в качестве адресов получения выплат, либо которые выехали с ВОТ и не сообщили о неполучении выплат. ВПЛ, которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от РФ», — рассказал Улютин.

Пенсионеры могут возобновить выплаты несколькими удобными способами, в том числе дистанционно.

Для тех, кто находится в Украине или за границей, доступны онлайн-идентификация через «Дія.Підпис» на портале ПФУ, видеозвонок с сотрудником Фонда или личный визит в сервисный центр либо банк. Сообщить о неполучении российских выплат также можно через электронный кабинет ПФУ или почтовым отправлением документов из-за границы.

Напомним, Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к правительству с призывом упростить идентификацию пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц и продлить сроки подтверждения того, что они не получают пенсий от органов РФ.

По его словам, в январе без выплат массово остались пенсионеры ВПО, которых в Украине насчитывается более 1,3 миллиона.

