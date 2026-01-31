Пенсионеры-переселенцы массово остались без пенсий в январе: Лубинец призвал правительство упростить верификацию

Пенсионеры ВПЛ массово остались без пенсий в январе.

фото: Омбудсман Лубинец

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правительству с призывом упростить идентификацию пенсионеров из числа внутренне перемещённых лиц и продлить сроки подтверждения того, что они не получают пенсии от органов РФ.

По его словам, в январе без выплат массово остались пенсионеры ВПЛ, которых в Украине более 1,3 миллиона. Год начался с многочисленных обращений граждан из-за прекращения выплаты пенсий Пенсионным фондом.

Для возобновления выплат необходимо было подтвердить отсутствие пенсии из РФ через веб-портал ПФУ с использованием «Дія.Підпису». В то же время многие пожилые люди не могут пользоваться смартфонами и электронными подписями, поэтому вынуждены лично обращаться в отделения ПФУ, отметил омбудсман.

Он привёл пример своей мамы, которая выехала из Волновахи в Донецкой области, когда город начала обстреливать российская артиллерия, переехала в другой город, получила справку ВПЛ и все эти годы законно получала украинскую пенсию от государства. В январе она не получила пенсию.

«Оказывается, выплаты приостановили, потому что она не прошла идентификацию на сайте Пенсионного фонда. Не потому, что что-то нарушила. Не потому, что потеряла право. А потому, что государство не довело до людей понятную информацию о том, что им нужно пройти дополнительную идентификацию и подтверждение», — подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмана, тысячи пенсионеров столкнулись с аналогичной проблемой — о новых правилах они узнали лишь после прекращения зачисления пенсий. Это привело к массовым обращениям, очередям в отделениях и серьёзным сбоям в работе Пенсионного фонда.

Лубинец обратился к правительству с предложением упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, должным образом проинформировать пенсионеров и использовать существующие государственные реестры вместо внедрения дополнительных этапов верификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.