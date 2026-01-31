  1. В Україні

Пенсіонери-переселенці масово залишилися без пенсій у січні: Лубінець закликав уряд спростити верифікацію

08:30, 31 січня 2026
Пенсіонери ВПО масово залишилися без пенсій у січні.
фото: Омбудсман Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уряду із закликом спростити ідентифікацію пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб та продовжити строки підтвердження того, що вони не отримують пенсій від органів РФ.

За його словами, у січні без виплат масово залишилися пенсіонери ВПО, яких в Україні понад 1,3 мільйона. Рік розпочався з численних звернень громадян через припинення пенсій Пенсійним фондом.

Для відновлення виплат потрібно було підтвердити відсутність пенсії з РФ через вебпортал ПФУ з використанням “Дія.Підпису”. Водночас багато літніх людей не можуть скористатися смартфонами та електронним підписом, тож змушені особисто звертатися до відділень ПФУ, зазначив Омбудсман.

Він навів приклад своєї мами, яка виїхала з Волновахи, що на Донеччині, коли місто почала розстрілювати російська артилерія, переїхала в інше місто, отримала довідку ВПО і всі ці роки законно отримувала українську пенсію від держави. У січні вона не отримала пенсію.

“Виявляється, виплати призупинили, бо вона не пройшла ідентифікацію на сайті Пенсійного Фонду. Не тому, що щось порушила. Не тому, що втратила право. А тому, що держава не довела до людей зрозумілу інформацію, що їм потрібно пройти додаткову ідентифікацію та підтвердження”, - наголосив Лубінець.

За словами Омбудсмана, тисячі пенсіонерів зіткнулися з аналогічною проблемою — про нові правила вони дізналися лише після припинення зарахування пенсій. Це призвело до масових звернень, черг у відділеннях та серйозних збоїв у роботі Пенсійного фонду.

Лубінець звернувся до уряду з пропозицією спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, належно поінформувати пенсіонерів та використовувати наявні державні реєстри замість запровадження додаткових етапів верифікації.

омбудсмен Дмитро Лубінець пенсія пенсія в Україні

