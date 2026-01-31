  1. В Україні

Припинення виплат пенсіонерам: у Мінсоцполітики пояснили, кому насправді призупинили виплати та як їх повернути

18:27, 31 січня 2026
Мінсоцполітики заявило, що інформація про масове скасування пенсій для понад мільйона громадян є фейком.
Припинення виплат пенсіонерам: у Мінсоцполітики пояснили, кому насправді призупинили виплати та як їх повернути
У Міністерстві соціальної політики спростували повідомлення про нібито масове припинення пенсій для більш ніж мільйона українців. За офіційними даними, виплати тимчасово зупинено лише для 337 тисяч осіб, які не пройшли обов’язкову ідентифікацію або не підтвердили відсутність пенсійних виплат з боку РФ. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін.

"Водночас, від початку 2026 року частині з них пенсії поновлено і виплачено вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому. Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат. ВПО, які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від РФ", - розповів Улютін. 

Пенсіонери можуть поновити виплати кількома зручними способами, зокрема дистанційно.

Для тих, хто перебуває в Україні або за кордоном, доступні онлайн–ідентифікація через "Дія.Підпис" на порталі ПФУ, відеодзвінок із працівником Фонду або особистий візит до сервісного центру чи банку. Повідомити про неотримання російських виплат також можна через електронний кабінет ПФУ або поштовим переказом документів із-за кордону.

Нагадаємо, Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до уряду із закликом спростити ідентифікацію пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб та продовжити строки підтвердження того, що вони не отримують пенсій від органів РФ.

За його словами, у січні без виплат масово залишилися пенсіонери ВПО, яких в Україні понад 1,3 мільйона. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Мінсоцполітики ВПО пенсія пенсія в Україні

