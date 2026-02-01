  1. В Украине
Пенсия не пришла в январе: в чем причина и как восстановить выплаты

07:36, 1 февраля 2026
По каким требованиям пенсия могла не поступить и как быстро возобновить выплаты.
В январе часть украинских пенсионеров столкнулась с приостановкой выплат. Речь идет прежде всего о людях, которые временно находятся за границей, проживают на временно оккупированных территориях или выехали с них. Пенсионный фонд Украины пояснил, в каких случаях пенсия могла не поступить и как возобновить выплаты в 2026 году.

Почему пенсия могла не прийти

В 2026 году выплата пенсий указанным категориям граждан осуществляется только при соблюдении двух ключевых условий:

  • прохождение физической идентификации до 31 декабря 2025 года — для пенсионеров, которые находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях;
  • подача уведомления о неполучении пенсии от рф — для тех, кто находится на временно оккупированных территориях или выехал с них.

Эти требования предусмотрены статьей 47¹ и пунктом 14⁴ Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года №299.

Как возобновить выплату пенсии

Если не пройдена физическая идентификация

Если выплата пенсии прекращена с 1 января 2026 года из-за того, что в 2025 году пенсионер не прошел физическую идентификацию, пенсию возобновят сразу после ее прохождения.

Проверить, зафиксирована ли идентификация, можно:

  • на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • в мобильном приложении «Пенсионный фонд» в сервисе «Моя идентификация».

Если не подано уведомление о неполучении пенсии от РФ

Пенсионерам, которые находятся на временно оккупированных территориях или выехали с них и не сообщили, что не получают выплаты от государства-агрессора, пенсию возобновят после поступления такого уведомления в органы Фонда.

Подать уведомление можно:

  • онлайн — через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», выбрав пункт о неполучении пенсии в другом государстве, в частности от органов РФ;
  • во время видеоконференцсвязи с работником Пенсионного фонда, ответив на соответствующий вопрос;
  • по почте — на адрес территориального органа Пенсионного фонда, где пенсионер состоит на учете, добавив заявление, удостоверение о нахождении лица в живых и другие необходимые документы.

Что стоит сделать уже сейчас

Специалисты советуют пенсионерам, которые не получили выплату в январе, прежде всего проверить статус физической идентификации и наличие уведомления о неполучении пенсии от рф. В большинстве случаев после выполнения этих требований выплату возобновляют без дополнительных процедур.

Таким образом, отсутствие пенсии в начале года не означает ее утрату — речь идет о соблюдении новых правил, введенных для 2026 года.

Лента новостей

Блоги
Публикации
