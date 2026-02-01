  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пенсія не прийшла у січні: в чому причина та як відновити виплати

07:36, 1 лютого 2026
Через які вимоги пенсія могла не надійти та як швидко відновити виплати.
У січні частина українських пенсіонерів зіткнулася з призупиненням виплат. Йдеться передусім про людей, які тимчасово перебувають за кордоном, проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них. Пенсійний фонд України пояснив, у яких випадках пенсія могла не надійти та як відновити виплати у 2026 році.

Чому пенсія могла не прийти

У 2026 році виплата пенсій зазначеним категоріям громадян здійснюється лише за дотримання двох ключових умов:

  • проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року — для пенсіонерів, які перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях;
  • подання повідомлення про неотримання пенсії від рф — для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них.

Ці вимоги передбачені статтею 47¹ та пунктом 14⁴ Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також постановою Кабінет Міністрів України від 11 лютого 2025 року №299.

Як поновити виплату пенсії

Якщо не пройдено фізичну ідентифікацію

Якщо виплату припинено з 1 січня 2026 року через те, що у 2025 році пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію, пенсію поновлять одразу після її проходження.

Перевірити, чи зафіксована ідентифікація, можна:

  • на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  • у мобільному застосунку «Пенсійний фонд» у сервісі «Моя ідентифікація».

Якщо не подано повідомлення про неотримання пенсії від РФ

Пенсіонерам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них і не повідомили, що не отримують виплати від держави-агресора, пенсію поновлять після надходження такого повідомлення до органів Фонду.

Подати повідомлення можна:

  • онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», обравши пункт про неотримання пенсії в іншій державі, зокрема від органів РФ;
  • під час відеоконференцзв’язку з працівником Пенсійного фонду, відповівши на відповідне запитання;
  • поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку, додавши заяву, посвідчення про перебування особи в живих та інші необхідні документи.

Що варто зробити вже зараз

Фахівці радять пенсіонерам, які не отримали виплату у січні, насамперед перевірити статус фізичної ідентифікації та наявність повідомлення про неотримання пенсії від рф. У більшості випадків після виконання цих вимог виплату поновлюють без додаткових процедур.

Таким чином, відсутність пенсії на початку року не означає її втрату — йдеться про дотримання нових правил, запроваджених для 2026 року.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

