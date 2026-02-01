МОН обновило правила формирования Перечня научных профессиональных изданий

Новые правила основаны на принципах академической добросовестности, международных стандартах публикационной этики, прозрачных и четких критериях оценивания изданий.

Министерство образования и науки приказом № 56 утвердило новую редакцию Порядка формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 января 2026 года за № 129/45523.

Цель изменений — повышение качества украинских научных изданий, которые используются для получения научных степеней, присвоения ученых званий, лицензирования учебных программ, а также их интеграция в европейское и мировое исследовательское пространство.

Почему это важно

Обновление правил обусловлено несколькими вызовами в сфере научных публикаций последних лет:

значительным снижением качества части научных работ и изданий в целом;

распространением недобросовестных издательских практик, в частности «хищнических», среди которых продажа авторства публикаций, цитирований, искусственные манипуляции с метриками, датами публикаций, имитация процессов рецензирования и т. п.;

отсутствием эффективных инструментов мониторинга и контроля.

Ключевые изменения

Цифровизация процессов — подача и обработка заявок через Национальную электронную научно-информационную систему URIS.

Рейтингование изданий — формирование рейтинговых списков в рамках каждого кластера по суммарному баллу по более чем 10 различным критериям оценивания, среди которых: наличие «алмазного» (свободного и бесплатного) доступа ко всем публикациям издания, включение в директорию изданий открытого доступа DOAJ, освобождение от оплаты соискателей третьего уровня высшего образования, доля публикаций исключительно иностранных авторов, доля публикаций представителей других украинских организаций, цитируемость публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и/или WoS CC, и другие.

Кластерный подход — создание групп (кластеров) изданий по направлениям исследований и отраслям знаний.

Механизм мониторинга и обновления — подача заявок один раз в три года с последующим обновлением. После отбора формируется список изданий категории «Б» сроком на три года. Для категории «А» временных ограничений нет, пока они продолжают индексироваться в базах данных Scopus/WoS CC.

Механизм регулярного контроля соблюдения публикационной этики и признаков «хищнических» практик — создается Комиссия по вопросам публикационной этики и формирования Перечня, которая будет действовать в соответствии с рекомендациями Международного комитета по этике публикаций (COPE). Периодические издания будут обязаны соблюдать политику издательской прозрачности и контроля качества.

Введенные изменения означают переход к новой модели отбора и формирования лучших научных изданий в Украине, а также мониторинга их функционирования. Она сочетает прозрачные критерии, цифровые инструменты и международные стандарты публикационной этики.

В практическом измерении это позволит:

усилить доверие к украинским научным публикациям и изданиям;

сделать национальные журналы более привлекательными для авторов и читателей;

повысить видимость украинской науки в мире, в частности увеличить количество украинских изданий, учитываемых ведущими наукометрическими базами данных.

Этим приказом определено, что действующие научные периодические издания категории «Б» остаются в Перечне до 01 июня 2026 года.

Алгоритм действий учредителей изданий и МОН при формировании обновленного Перечня на следующие три года:

учредители изданий подают заявки в МОН о включении в обновленный Перечень через систему URIS до 30 апреля 2026 года. Инструкции будут размещены 2 февраля 2026 года по ссылке;

заявки, поданные для включения научного периодического издания в категорию «Б» Перечня, будут проверяться в течение мая в системе URIS на соответствие формальным требованиям;

проведение экспертного оценивания заявок комиссией по вопросам публикационной этики и формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины;

формирование рейтингового списка научных периодических изданий в рамках каждого кластера;

утверждение решения о включении научных периодических изданий в Перечень и присвоении категории «Б» сроком на три года.

