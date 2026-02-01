  1. В Украине

МОН обновило правила формирования Перечня научных профессиональных изданий

10:55, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые правила основаны на принципах академической добросовестности, международных стандартах публикационной этики, прозрачных и четких критериях оценивания изданий.
МОН обновило правила формирования Перечня научных профессиональных изданий
Фото: mon.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки приказом № 56 утвердило новую редакцию Порядка формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 января 2026 года за № 129/45523.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Цель изменений — повышение качества украинских научных изданий, которые используются для получения научных степеней, присвоения ученых званий, лицензирования учебных программ, а также их интеграция в европейское и мировое исследовательское пространство. Новые правила основаны на принципах академической добросовестности, международных стандартах публикационной этики, прозрачных и четких критериях оценивания изданий.

Почему это важно

Обновление правил обусловлено несколькими вызовами в сфере научных публикаций последних лет:

значительным снижением качества части научных работ и изданий в целом;

распространением недобросовестных издательских практик, в частности «хищнических», среди которых продажа авторства публикаций, цитирований, искусственные манипуляции с метриками, датами публикаций, имитация процессов рецензирования и т. п.;

отсутствием эффективных инструментов мониторинга и контроля.

Ключевые изменения

Цифровизация процессов — подача и обработка заявок через Национальную электронную научно-информационную систему URIS.

Рейтингование изданий — формирование рейтинговых списков в рамках каждого кластера по суммарному баллу по более чем 10 различным критериям оценивания, среди которых: наличие «алмазного» (свободного и бесплатного) доступа ко всем публикациям издания, включение в директорию изданий открытого доступа DOAJ, освобождение от оплаты соискателей третьего уровня высшего образования, доля публикаций исключительно иностранных авторов, доля публикаций представителей других украинских организаций, цитируемость публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и/или WoS CC, и другие.

Кластерный подход — создание групп (кластеров) изданий по направлениям исследований и отраслям знаний.

Механизм мониторинга и обновления — подача заявок один раз в три года с последующим обновлением. После отбора формируется список изданий категории «Б» сроком на три года. Для категории «А» временных ограничений нет, пока они продолжают индексироваться в базах данных Scopus/WoS CC.

Механизм регулярного контроля соблюдения публикационной этики и признаков «хищнических» практик — создается Комиссия по вопросам публикационной этики и формирования Перечня, которая будет действовать в соответствии с рекомендациями Международного комитета по этике публикаций (COPE). Периодические издания будут обязаны соблюдать политику издательской прозрачности и контроля качества.

Введенные изменения означают переход к новой модели отбора и формирования лучших научных изданий в Украине, а также мониторинга их функционирования. Она сочетает прозрачные критерии, цифровые инструменты и международные стандарты публикационной этики.

В практическом измерении это позволит:

  • усилить доверие к украинским научным публикациям и изданиям;
  • сделать национальные журналы более привлекательными для авторов и читателей;
  • повысить видимость украинской науки в мире, в частности увеличить количество украинских изданий, учитываемых ведущими наукометрическими базами данных.

Этим приказом определено, что действующие научные периодические издания категории «Б» остаются в Перечне до 01 июня 2026 года.

Алгоритм действий учредителей изданий и МОН при формировании обновленного Перечня на следующие три года:

  • учредители изданий подают заявки в МОН о включении в обновленный Перечень через систему URIS до 30 апреля 2026 года. Инструкции будут размещены 2 февраля 2026 года по ссылке;
  • заявки, поданные для включения научного периодического издания в категорию «Б» Перечня, будут проверяться в течение мая в системе URIS на соответствие формальным требованиям;
  • проведение экспертного оценивания заявок комиссией по вопросам публикационной этики и формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины;
  • формирование рейтингового списка научных периодических изданий в рамках каждого кластера;
  • утверждение решения о включении научных периодических изданий в Перечень и присвоении категории «Б» сроком на три года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МОН Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Кредит онлайн, а долг – офлайн: суд в Терновке признал электронный договор и постановил взыскать задолженность

Суд принял решение о взыскании 65 тысяч грн, признав цифровую форму кредита со всеми правовыми последствиями.

Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]