МОН оновило правила формування Переліку наукових фахових видань

Міністерство освіти і науки наказом № 56 затвердило нову редакцію Порядку формування Переліку наукових фахових видань України. Документ зареєстровано у Міністерстві юстиції 28 січня 2026 року за № 129/45523.

Мета змін — підвищення якості українських наукових видань, які використовують для здобуття наукових ступенів, отримання вчених звань, ліцензування навчальних програм, їхня інтеграція в європейський і світовий дослідницький простір. Нові правила ґрунтуються на принципах академічної доброчесності, міжнародних стандартах публікаційної етики, прозорих і чітких критеріях оцінювання видань.

Чому це важливо

Оновлення правил зумовлено кількома викликами у сфері наукових публікацій останніх років:

значним зниженням якості частини наукових робіт та видань загалом;

поширенням недоброчесних видавничих практик, зокрема «хижацьких», серед яких продаж авторства публікацій, цитувань, штучних маніпуляцій з метриками, датами публікацій, імітації процесів рецензування тощо;

відсутністю ефективних інструментів моніторингу та контролю.

Ключові зміни

Цифровізація процесів — подання та обробка заявок через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS.

Рейтингування видань — формування рейтингових списків у межах кожного кластеру за сумарним балом за понад 10 різними критеріями оцінювання, серед яких: наявність «діамантового» (вільного і безоплатного) доступу до всіх публікацій видання, внесення до директорії видань відкритого доступу DOAJ, звільнення від оплати здобувачів третього рівня вищої освіти, частка публікацій лише іноземних авторів, частка публікацій представників інших українських організацій, цитованість публікацій у виданнях, індексованих у базах даних Scopus та/або WoS CC та інші.

Кластерний підхід — створення груп (кластерів) видань за напрямами досліджень і галузями знань

Механізм моніторингу та оновлення — подання заявок раз на три роки з подальшим оновленням. Після відбору формується список видань категорії «Б» на три роки. Для категорії «А» обмежень у часі немає, поки вони продовжують індексуватись у базах даних Scopus/WoS CC.

Механізм регулярного контролю дотримання публікаційної етики та ознак «хижацьких» практик — створюється Комісія з питань публікаційної етики та формування Переліку, яка діятиме відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету з етики публікацій (COPE). Періодичні видання будуть зобов'язані дотримуватися політики видавничої прозорості та контролю якості.

Запроваджені зміни означають перехід до нової моделі відбору і формування найкращих наукових видань в Україні, а також моніторингу їхнього функціонування. Вона поєднує прозорі критерії, цифрові інструменти та міжнародні стандарти публікаційної етики.

У практичному вимірі це дасть змогу:

посилити довіру до українських наукових публікацій та видань;

зробити національні журнали привабливішими для авторів і читачів;

підвищити видимість української науки у світі, зокрема кількості українських видань, які обліковуються провідними наукометричними базами даних

Цим наказом визначено, що чинні наукові періодичні видання категорії «Б» залишаються в Переліку до 01 червня 2026 року.

Алгоритм дій засновників видань і МОН під час формування оновленого Переліку на наступні три роки:

засновники видань подають заявки до МОН про внесення до оновленого Переліку через систему URIS до 30 квітня 2026 року. Інструкції будуть розміщені 2 лютого 2026 року за посиланням;

⁠заявки, подані для внесення наукового періодичного видання до категорії «Б» Переліку, перевірятимуть упродовж травня в системі URIS на відповідність формальним вимогам;

проведення експертного оцінювання заявок комісією з питань публікаційної етики та формування Переліку наукових фахових видань України;

⁠формування рейтингового списку наукових періодичних видань у межах кожного кластеру;

затвердження рішення про внесення наукових періодичних видань до Переліку та присвоєння категорії «Б» строком на три роки.

