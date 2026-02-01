Владимир Зеленский ответил, думает ли о повторном участии в президентских выборах

Владимир Зеленский отметил, что иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Фото: x.com/PazderkaJosef

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не имеет конкретного ответа относительно участия в следующих президентских выборах, однако не исключил, что снова будет баллотироваться. Об этом он сказал во время интервью изданию Český rozhlas Plus.

По его словам, окончательное решение по этому поводу будет зависеть от того, как закончится война в Украине.

В то же время на уточняющий вопрос интервьюера Зеленский ответил, что иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.