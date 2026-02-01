Володимир Зеленський відповів, чи думає про повторну участь у президентських виборах
11:31, 1 лютого 2026
Володимир Зеленський зазначив, що інколи думає про повторну участь у президентських виборах.
Фото: x.com/PazderkaJosef
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі не має конкретної відповіді щодо участі у наступних президентських виборах, однак не виключив, що буде знову балотуватися. Про це він сказав під час інтерв’ю виданню Český rozhlas Plus.
З його слів, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться війна в Україні.
Утім, на уточнювальне запитання інтерв’юера Зеленський відповів, що інколи думає про повторну участь у президентських виборах.
