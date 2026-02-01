Куда подается налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах — ответ ГНС

В ГНС разъяснили вопрос подачи декларации об имущественном состоянии и доходах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление налогообложения физических лиц ГУ ГНС в Винницкой области напомнило, что налоговая декларация подается за отчетный период в установленные Налоговым кодексом сроки в контролирующий орган, в котором налогоплательщик состоит на учете.

В случае если налогоплательщик проживает не по месту регистрации (прописки), декларация подается в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным.

Если физическое лицо снято с регистрации по одному адресу, но еще не зарегистрировано по другому, декларация подается в налоговый орган по предыдущему налоговому адресу.

В ГНС добавили, что при изменении налогового адреса (места проживания) физические лица — налогоплательщики обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков заявления по форме № 5ДР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.