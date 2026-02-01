  1. В Украине

Куда подается налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах — ответ ГНС

23:56, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГНС разъяснили вопрос подачи декларации об имущественном состоянии и доходах.
Куда подается налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах — ответ ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление налогообложения физических лиц ГУ ГНС в Винницкой области напомнило, что налоговая декларация подается за отчетный период в установленные Налоговым кодексом сроки в контролирующий орган, в котором налогоплательщик состоит на учете.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В случае если налогоплательщик проживает не по месту регистрации (прописки), декларация подается в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным.

Если физическое лицо снято с регистрации по одному адресу, но еще не зарегистрировано по другому, декларация подается в налоговый орган по предыдущему налоговому адресу.

В ГНС добавили, что при изменении налогового адреса (места проживания) физические лица — налогоплательщики обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков заявления по форме № 5ДР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]