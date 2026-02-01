Куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи — відповідь ДПС

У ДПС роз’яснили питання щодо подачі декларації про майновий стан і доходи.

Управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Вінницькій області нагадало, що податкова декларація подається за звітний період у встановленні Податковим кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки) – декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстровані за іншою – декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

У ДПС додали, що при зміні податкової адреси (місця проживання) фізичні особи – платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання до державного реєстру фізичних осіб – платників податків заяви за формою № 5ДР.

