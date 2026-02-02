Изменен перечень должностных лиц — государственных экспертов по вопросам тайн: указ

Президент подписал указ об изменении перечня должностных лиц — государственных экспертов по вопросам тайн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 88/2026, которым внесены изменения в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн.

Согласно документу, из перечня исключен раздел «Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины». В то же время раздел «Министерство экономики Украины» изложен в новой редакции с учетом обновленной структуры органа исполнительной власти.

Отныне в перечне указано Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Функции государственного эксперта по вопросам тайн в этом министерстве будут выполнять:

заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (одно должностное лицо);

директор департамента экономической политики в сферах безопасности и обороны этого министерства.

Указ вступил в силу с 30 января 2026 года.

