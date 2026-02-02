  1. В Украине

Изменен перечень должностных лиц — государственных экспертов по вопросам тайн: указ

12:58, 2 февраля 2026
Президент подписал указ об изменении перечня должностных лиц — государственных экспертов по вопросам тайн.
Изменен перечень должностных лиц — государственных экспертов по вопросам тайн: указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 88/2026, которым внесены изменения в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн.

Согласно документу, из перечня исключен раздел «Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины». В то же время раздел «Министерство экономики Украины» изложен в новой редакции с учетом обновленной структуры органа исполнительной власти.

Отныне в перечне указано Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Функции государственного эксперта по вопросам тайн в этом министерстве будут выполнять:

  • заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (одно должностное лицо);
  • директор департамента экономической политики в сферах безопасности и обороны этого министерства.

Указ вступил в силу с 30 января 2026 года.

госслужащие Украина указ Владимир Зеленский

