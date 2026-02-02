Змінено перелік посадовців — держекспертів з питань таємниць: указ

Президент підписав указ про зміну переліку посадовців — державних експертів з питань таємниць.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 88/2026, яким внесено зміни до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць.

Згідно з документом, із переліку виключено розділ «Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України». Водночас розділ «Міністерство економіки України» викладено в новій редакції з урахуванням оновленої структури органу виконавчої влади.

Відтепер у переліку зазначено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Функції державного експерта з питань таємниць у цьому міністерстві виконуватимуть:

заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України (одна посадова особа);

директор департаменту економічної політики у сферах безпеки і оборони цього міністерства.

Указ набирав чинності з 30 січня 2026 року.

