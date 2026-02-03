Сбежал за границу в день суда – в Закарпатье задержали мужчину, который в итоге получил 15 лет тюрьмы

В Закарпатье задержали беглеца в Румынию с криминальным прошлым, которого судили за изнасилование.

Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании мужчины на реке Тиса в Закарпатье в нескольких метрах от государственной границы с Румынией.

Задержанный — местный житель, который находился в розыске и был подозреваемым в уголовных преступлениях по статьям об изнасиловании и сексуальном насилии. Он пытался сбежать именно в день судебного заседания по своему делу.

После передачи преступника полиции суд состоялся вовремя. Беглец получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

