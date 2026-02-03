Тікав за кордон у день суду – на Закарпатті затримали чоловіка, який врешті отримав 15 років ув’язнення

На Закарпатті затримали втікача до Румунії з кримінальним минулим, якого судили за зґвалтування.

Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила про затримання чоловіка на річці Тиса у Закарпатті за лічені метри від державного кордону з Румунією.

Затриманий — місцевий житель, який перебував у розшуку та був підозрюваний у кримінальних злочинах за статтями про зґвалтування та сексуальне насильство. Він намагався втекти саме в день судового засідання у своїй справі.

Після передачі злочинця поліції суд відбувся вчасно. Втікач отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

