В Черкасской области будут судить налоговика, которая задекларировала недостоверную информацию на 7 млн грн

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора ГУ ГНС в Черкасской области по факту декларирования недостоверной информации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, должностное лицо умышленно внесло заведомо недостоверные сведения в ежегодную декларацию за 2022 год.

В частности, она не отразила информацию об имуществе, принадлежащем ее мужу, — пяти автомобилях общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

В прокуратуре добавили, что за совершение указанного уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 136 000 грн, либо до двухсот сорока часов общественных работ, либо до двух лет ограничения свободы, либо лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

