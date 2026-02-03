На Черкащині судитимуть податківицю, яка задекларувала недостовірну інформацію на 7 млн грн

У прокуратурі заявили, що посадовиця умисно внесла завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації за 2022 рік.

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора ГУ ДПС у Черкаській області за фактом декларування недостовірної інформації.

Зокрема, вона не відобразила інформацію про майно, що належить її чоловікові, - п’ять автомобілів загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

У прокуратурі додали, що за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді штрафу в розмірі до 136 000 грн, або до двохсот сорока годин громадських робіт або до двох років обмеження волі, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

