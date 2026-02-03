  1. В Украине

Достаточно ли уплатить только сумму долга для окончания исполнительного производства — ответ Минюста

08:12, 3 февраля 2026
В Минюсте отметили, что исполнительное производство предусматривает полное выполнение всех обязательств, определенных законом.
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило, достаточно ли уплатить только сумму долга для окончания исполнительного производства.

«Уплата долга является самым простым способом окончания исполнительного производства. В то же время в предусмотренных законом случаях должник обязан уплатить также исполнительный сбор и расходы исполнительного производства», — заявили в ведомстве.

Исполнительный сбор — это обязательный платеж за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы, который взыскивается с должника в Государственный бюджет Украины.

Расходы исполнительного производства — это минимальные и дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением исполнительных действий.

Постановления о взыскании исполнительного сбора (кроме алиментов) и определении минимальных расходов выносятся одновременно с открытием исполнительного производства.

Исполнительный сбор взыскивается:

— в размере 10 % суммы, подлежащей принудительному взысканию, в том числе алиментов;

— по делам неимущественного характера — 2 минимальные заработные платы с физического лица и 4 минимальные заработные платы с юридического лица.

Законом определены случаи, когда исполнительный сбор не взыскивается, в частности:

  • по исполнительным документам о конфискации имущества, периодических платежах (кроме алиментов с задолженностью более 12 месяцев), обеспечении иска и немедленном исполнении;
  • при исполнении решений Европейского суда по правам человека;
  • если решение исполняется за счет средств бюджетной программы в соответствии с Законом Украины «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений»;
  • по документам о взыскании исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов.

Также исполнительный сбор не взимается в случае полного исполнения решения, его отмены или признания исполнительного документа таким, что не подлежит исполнению.

По делам о взыскании алиментов при наличии задолженности более 12 месяцев исполнительный сбор начисляется с суммы задолженности и определяется после ее полного погашения либо окончания исполнительного производства.

Кроме исполнительного сбора, законодательством предусмотрены минимальные расходы исполнительного производства, которые покрывают организационные и технические действия, необходимые для принудительного исполнения решения.

К ним относятся плата за пользование автоматизированной системой исполнительного производства (АСИП), изготовление постановлений и сопроводительных писем, а также их пересылка средствами почтовой связи. В случае осуществления дополнительных расходов государственный исполнитель выносит отдельное постановление с указанием их вида и размера, кроме производств по исполнению решений Европейского суда по правам человека.

Уплату долга, исполнительного сбора и расходов можно осуществить через банк либо онлайн — через АСИП или приложение «Дія».

В случае уплаты только основной суммы долга постановления о взыскании исполнительного сбора и расходов подлежат дальнейшему исполнению в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

В ведомстве добавили, что исполнительное производство предусматривает полное выполнение всех обязательств, определенных законом.

долг частный исполнитель минюст госисполнитель взыскание задолженности

Лента новостей

Блоги
Публикации
