Достаточно ли уплатить только сумму долга для окончания исполнительного производства — ответ Минюста

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило, достаточно ли уплатить только сумму долга для окончания исполнительного производства.

«Уплата долга является самым простым способом окончания исполнительного производства. В то же время в предусмотренных законом случаях должник обязан уплатить также исполнительный сбор и расходы исполнительного производства», — заявили в ведомстве.

Исполнительный сбор — это обязательный платеж за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы, который взыскивается с должника в Государственный бюджет Украины.

Расходы исполнительного производства — это минимальные и дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением исполнительных действий.

Постановления о взыскании исполнительного сбора (кроме алиментов) и определении минимальных расходов выносятся одновременно с открытием исполнительного производства.

Исполнительный сбор взыскивается:

— в размере 10 % суммы, подлежащей принудительному взысканию, в том числе алиментов;

— по делам неимущественного характера — 2 минимальные заработные платы с физического лица и 4 минимальные заработные платы с юридического лица.

Законом определены случаи, когда исполнительный сбор не взыскивается, в частности:

по исполнительным документам о конфискации имущества, периодических платежах (кроме алиментов с задолженностью более 12 месяцев), обеспечении иска и немедленном исполнении;

при исполнении решений Европейского суда по правам человека;

если решение исполняется за счет средств бюджетной программы в соответствии с Законом Украины «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений»;

по документам о взыскании исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов.

Также исполнительный сбор не взимается в случае полного исполнения решения, его отмены или признания исполнительного документа таким, что не подлежит исполнению.

По делам о взыскании алиментов при наличии задолженности более 12 месяцев исполнительный сбор начисляется с суммы задолженности и определяется после ее полного погашения либо окончания исполнительного производства.

Кроме исполнительного сбора, законодательством предусмотрены минимальные расходы исполнительного производства, которые покрывают организационные и технические действия, необходимые для принудительного исполнения решения.

К ним относятся плата за пользование автоматизированной системой исполнительного производства (АСИП), изготовление постановлений и сопроводительных писем, а также их пересылка средствами почтовой связи. В случае осуществления дополнительных расходов государственный исполнитель выносит отдельное постановление с указанием их вида и размера, кроме производств по исполнению решений Европейского суда по правам человека.

Уплату долга, исполнительного сбора и расходов можно осуществить через банк либо онлайн — через АСИП или приложение «Дія».

В случае уплаты только основной суммы долга постановления о взыскании исполнительного сбора и расходов подлежат дальнейшему исполнению в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

В ведомстве добавили, что исполнительное производство предусматривает полное выполнение всех обязательств, определенных законом.

