Чи достатньо сплатити лише суму боргу для закінчення виконавчого провадження — відповідь Мін’юсту

У Мін’юсті зазначили, що виконавче провадження передбачає повне виконання всіх визначених законом зобов’язань.

Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, чи достатньо сплатити лише суму боргу для закінчення виконавчого провадження.

«Сплата боргу є найпростішим способом закінчення виконавчого провадження. Водночас у передбачених законом випадках боржник зобов’язаний сплатити також виконавчий збір і витрати виконавчого провадження», - заявили у відомстві.

Виконавчий збір — це обов’язковий платіж за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби, який стягується з боржника до Державного бюджету України.

Витрати виконавчого провадження — це мінімальні та додаткові витрати, пов’язані з організацією і проведенням виконавчих дій.

Постанови про стягнення виконавчого збору (крім аліментів) та визначення мінімальних витрат виносяться одночасно з відкриттям виконавчого провадження.

Виконавчий збір стягується:

— у розмірі 10 % суми, що підлягає примусовому стягненню, у тому числі аліментів;

— у справах немайнового характеру — 2 мінімальні заробітні плати з фізичної особи та 4 мінімальні заробітні плати з юридичної особи.

Законом визначено випадки, коли виконавчий збір не стягується, зокрема:

за виконавчими документами про конфіскацію майна, періодичні платежі (крім аліментів із заборгованістю понад 12 місяців), забезпечення позову та негайне виконання;

під час виконання рішень Європейського суду з прав людини;

якщо рішення виконується за рахунок коштів бюджетної програми відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

за документами про стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів.

Також виконавчий збір не справляється у разі повного виконання рішення, його скасування або визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.

У справах про стягнення аліментів за наявності заборгованості понад 12 місяців виконавчий збір нараховується із суми заборгованості та визначається після її повного погашення або закінчення виконавчого провадження.

Окрім виконавчого збору, законодавством передбачено мінімальні витрати виконавчого провадження, які покривають організаційні та технічні дії, необхідні для примусового виконання рішення.

До них належать плата за користування автоматизованою системою виконавчого провадження (АСВП), виготовлення постанов і супровідних листів, а також їх пересилання засобами поштового зв’язку. У разі здійснення додаткових витрат державний виконавець виносить окрему постанову із зазначенням їх виду та розміру, крім проваджень щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Сплату боргу, виконавчого збору та витрат можна здійснити через банк або онлайн — через АСВП чи застосунок Дія.

У разі сплати лише основної суми боргу постанови про стягнення виконавчого збору та витрат підлягають подальшому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

У відомстві додали, що виконавче провадження передбачає повне виконання всіх визначених законом зобов’язань.

