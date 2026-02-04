  1. В Украине

Ликвидация нерезидента: как бизнесу правильно списать долги и не нарушить налоговые правила

08:12, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая разъяснила, какие документы подтверждают списание задолженности и когда требуется легализация иностранных решений.
Ликвидация нерезидента: как бизнесу правильно списать долги и не нарушить налоговые правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе ликвидации иностранного контрагента украинские компании сталкиваются с практическим вопросом: на основании каких документов можно списать дебиторскую или кредиторскую задолженность и достаточно ли данных из открытых реестров. Налоговая служба предоставила разъяснения относительно документального подтверждения таких операций и требований к легализации иностранных документов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Без первичных документов — без налогового учета

Налоговики подчеркивают: для целей налогообложения все показатели — доходы, расходы, финансовый результат — должны формироваться исключительно на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это прямо предусмотрено пунктом 44.1 Налогового кодекса Украины.

Формирование налоговой отчетности на основании данных, не подтвержденных надлежащими документами, запрещено. Именно бухгалтерский учет и финансовая отчетность являются основой для определения объекта налогообложения налогом на прибыль.

Что считается первичным документом

Закон о бухгалтерском учете определяет первичный документ как документ, который фиксирует факт хозяйственной операции, то есть событие или действие, которое влияет на активы, обязательства или капитал предприятия.

Обязательные реквизиты первичного документа включают, в частности:

  • наименование и дату составления;
  • наименование предприятия;
  • содержание и объем операции;
  • должности и фамилии ответственных лиц;
  • подпись или иные данные для идентификации лица.

Документы могут быть бумажными или электронными — при условии соблюдения требований законодательства об электронном документообороте.

Кто отвечает за учет и документооборот

Организация бухгалтерского учета относится к компетенции собственника или уполномоченного органа предприятия. Именно руководство несет ответственность за:

  • фиксацию всех хозяйственных операций;
  • сохранение первичных документов и регистров;
  • соблюдение сроков хранения (не менее трех лет).

Предприятие также самостоятельно определяет учетную политику и правила документооборота.

Можно ли списать долг на основании открытых реестров

Налоговая подчеркивает: вопрос оформления первичных документов для списания задолженности с нерезидентом относится к сфере бухгалтерского учета, а методологическое регулирование осуществляет Министерство финансов Украины.

В то же время сам факт ликвидации нерезидента должен быть подтвержден официальными документами компетентных органов иностранного государства, а не только информацией из открытых источников.

Легализация документов: апостиль или консульская процедура

Иностранные официальные документы признаются действительными в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Возможны два варианта:

Апостиль — если страна нерезидента является участницей Гаагской конвенции. В таком случае достаточно апостиля и нотариально удостоверенного перевода.

Консульская легализация — если страна не является участницей Гаагской конвенции, но с Украиной заключен международный договор.

Без выполнения этих требований документы не будут считаться надлежащим подтверждением для бухгалтерского и налогового учета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

От фиксированной суммы к доле дохода отца: суд в Днепре увеличил алименты для ребенка

Суд пересмотрел способ взыскания средств, обеспечив потребности малолетней дочери.

Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]