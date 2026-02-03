Сергей Карабута принял присягу в Раде и официально стал народным депутатом

Сергей Карабута официально стал народным депутатом: принял присягу в Верховной Раде.

Новоизбранный парламентарий Сергей Александрович Карабута вошёл в Верховную Раду по партийному списку «Слуги народа» и присоединился к одноимённой фракции парламента.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия 23 января объявила о признании Сергея Карабуты избранным народным депутатом Украины.

Он баллотировался в Верховную Раду под № 156 в избирательном списке партии «Слуга народа» и должен заменить в парламенте Александра Кабанова, который умер 14 января.

