Сергій Карабута склав присягу в Раді та офіційно став народним депутатом

Сергій Карабута офіційно став народним депутатом: склав присягу у Верховній Раді.

Новообраний парламентарій Сергій Карабута зайшов до Верховної Ради за партійним списком Слуга народу та приєднався до однойменної фракції парламенту.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 23 січня оголосила, що визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України.

Він балотувався до Верховної Ради під № 156 у виборчому списку партії «Слуга народу» та має замінити у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

