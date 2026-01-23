ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом замість Олександра Кабанова

ЦВК оголосила визнання народним депутатом ще одного кандидата «Слуги народу».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральна виборча комісія 23 січня оголосила, що визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України. Він балотувався до Верховної Ради під № 156 у виборчому списку партії «Слуга народу» та має замінити у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

«Олександр Кабанов був обраний на позачергових парламентських виборах депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу», - заявили у Комісії.

ЦВК розглянула документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до списку партії «Слуга народу» під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

«Для реєстрації народним депутатом Сергій Карабута не пізніш як на 20-ий день має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення», - додали у ЦВК.

Нагадаємо, раніше ЦВК визнала обраним народним депутатом України Романа Кравця, який мав би посісти місце Дмитра Наталухи, який склав мандат після призначення його головою Фонду державного майна України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.