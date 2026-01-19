  1. В Україні

ЦВК зареєструвала народного депутата Романа Кравця замість Дмитра Наталухи

15:59, 19 січня 2026
ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом.
Центральна виборча комісія повідомила, що визнала обраним народним депутатом України Романа Кравця.

«До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата Дмитра Наталухи.

Дмитро Наталуха був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу», - йдеться у заяві.

ЦВК розглянула документи і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Окрім того, Комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Оксани Кваші на підставі подання нею відповідної заяви.

«Оксана Кваша була включена до виборчого списку партії “Слуга народу” під № 159 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - додали у ЦВК.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Дмитра Наталухи очільником Фонду держмайна.

