ЦИК зарегистрировала народного депутата Романа Кравца вместо Дмитрия Наталухи

ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что признала избранным народным депутатом Украины Романа Кравца.

«В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Дмитрия Наталухи.

Дмитрий Наталуха был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии “Слуга народа”», — говорится в заявлении.

ЦИК рассмотрела документы и признала Романа Кравца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии «Слуга народа» под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Кроме того, Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Оксаны Кваши на основании поданного ею соответствующего заявления.

«Оксана Кваша была включена в избирательный список партии “Слуга народа” под № 159 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», — добавили в ЦИК.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества.

