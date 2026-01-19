  1. В Украине

ЦИК зарегистрировала народного депутата Романа Кравца вместо Дмитрия Наталухи

15:59, 19 января 2026
ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что признала избранным народным депутатом Украины Романа Кравца.

«В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Дмитрия Наталухи.

Дмитрий Наталуха был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии “Слуга народа”», — говорится в заявлении.

ЦИК рассмотрела документы и признала Романа Кравца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии «Слуга народа» под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Кроме того, Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Оксаны Кваши на основании поданного ею соответствующего заявления.

«Оксана Кваша была включена в избирательный список партии “Слуга народа” под № 159 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», — добавили в ЦИК.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества.

Верховная Рада Украины ЦИК

