ЦИК признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом вместо Александра Кабанова

ЦИК объявила о признании народным депутатом еще одного кандидата от партии «Слуга народа».

Центральная избирательная комиссия 23 января объявила, что признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он баллотировался в Верховную Раду под № 156 в избирательном списке партии «Слуга народа» и должен заменить в парламенте Александра Кабанова, который умер 14 января.

«Александр Кабанов был избран на внеочередных парламентских выборах депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуга народа», — заявили в Комиссии.

ЦИК рассмотрела документы и признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в список партии «Слуга народа» под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

«Для регистрации в качестве народного депутата Сергей Карабута не позднее чем на 20-й день должен подать в Комиссию предусмотренные избирательным законодательством документы. ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение», — добавили в ЦИК.

Напомним, ранее ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Романа Кравца, который должен был занять место Дмитрия Наталухи, сложившего мандат после назначения его председателем Фонда государственного имущества Украины.

