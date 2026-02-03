Зеленский наградил орденом «За мужество» военного Рожковского и военного корреспондента Кушнира
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами «За мужество» сержанта 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Владислава Рожковского и военного корреспондента Марьяна Кушнира.
По словам Президента, сержант Владислав Рожковский, позывной Омар, во время обстрела пассажирского поезда ударными дронами в Харьковской области на прошлой неделе, сам находясь среди более 200 пассажиров, организовал эвакуацию и оказал медицинскую помощь пострадавшим.
Марьян Кушнир, военный корреспондент «Радио Свобода», спас четырехлетнего ребенка из квартиры, охваченной огнем в результате российской атаки ударными дронами в Киевской области.
Оба украинца получили государственные награды за мужество и преданность в спасении людей во время террористических действий России.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.