Зеленський нагородив орденом «За мужність» військового Рожковського та воєнкора Кушніра

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення орденами «За мужність» сержанта 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислава Рожковського та воєнного кореспондента Мар’яна Кушніра.

За словами Президента, сержант Владислав Рожковський, позивний Омар, під час обстрілу пасажирського потяга ударними дронами на Харківщині минулого тижня, сам перебуваючи серед понад 200 пасажирів, організував евакуацію та надав медичну допомогу постраждалим.

Мар’ян Кушнір, воєнний кореспондент «Радіо Свобода», врятував чотирирічну дитину з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині.

Обидва українці отримали державні нагороди за мужність і відданість у порятунку людей під час терористичних дій росії.

